Imputado por triple homicidio en La Reina insiste en su inocencia: “Yo tenía una vida increíble, ¿para qué la iba a destruir?”

“Yo no lo he hecho, no tengo por dónde haber cometido este crimen tan horroroso. Sé que la Fiscalía quiere un culpable, pero no soy yo”, sostuvo, desde la cárcel, Jorge Ugalde.

Jorge Ugalde, el imputado por el triple homicidio en La Reina, acusó a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones de fabricar pruebas en su contra y reafirmó su inocencia.

De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía Regional Oriente, Jorge Ugalde habría dado muerte hace un año a su cuñado, Eduardo Cruz-Coke —reconocido por su labor como camarógrafo de la Teletón— y a los dos hijos de éste, dos mellizos de 17 años. La hipótesis del Ministerio Público es que Ugalde, quien vivía en el mismo terreno que las víctimas, habría ejecutado el crimen por motivos económicos.

“Yo tenía una vida increíble, ¿para qué la iba a destruir así?”, dijo Ugalde a La Tercera desde la Cárcel Santiago Uno, donde cumple prisión preventiva.

El imputado rememoró el día en que Cruz-Coke y sus hijos fueron encontrados fallecidos. Por entonces, las policías tenían la hipótesis de que el fotógrafo habría dado muerte a sus hijos y luego a sí mismo. “Yo me encontré a Eduardo en un charco de sangre, no tuve ni siquiera la posibilidad de cerrar sus ojos, fue tan horroroso. Fui a ver a los niños y fue una situación de terror. Yo tenía que avisarles a mi señora y a mis hijos. Mi hija estaba embarazada de siete meses. Mi reacción fue ¿cómo les aviso de esto?“, afirmó.

Ugalde también desmintió una a una las pruebas en su contra. Sobre la máscara de gorila que habría utilizado para ocultar su identidad, según la Fiscalía, dijo que correspondía a un disfraz para su nieto. Respecto de la bolsa en la que según la policía llevaba el arma homicida y de la que se deshizo, sostuvo que la tiró, porque un ciclista se aproximaba en la dirección contraria y él debía tomar a su mascota para evitar que impactara contra ella. Asimismo, en cuanto a las lesiones en su rostro que, a juicio del Ministerio Público, demuestran que tuvo un enfrentamiento con Crzu-Coke, acusó un montaje.

“(Cruz-Coke) tenía tres años más que yo, pero era un hombre ágil y mucho más grande. ¿Cómo iba yo a agarrarlo?”, añadió, especificando además su estatura: 1,64 metros.

Ugalde desmiente móvil económico y apunta a esposa de Cruz-Coke

Por otra parte, el imputado desestimó la hipótesis de la Fiscalía aseverando que “se demostró que no hay un fin económico” y que “el peritaje del Instituto Médico Legal demostró que yo soy imputable”.

También relató que la hermana de la víctima, su esposa Trinidad Cruz-Coke, le preguntó si él había sido el autor del crimen. “Las miré a los ojos y dije que no. Y agradezco que me lo hayan preguntado. Yo soy inocente. Yo no lo he hecho, no tengo por dónde haber cometido este crimen tan horroroso. Sé que la Fiscalía quiere un culpable, pero no soy yo. Es como en las películas, quieren un culpable”.

Consultado sobre quién podría haber ejecutado el triple homicidio, manifestó: “No sé, Eduardo era un tipo muy chistoso. Sus amigos eran pocos. La única persona que conozco que ha tenido muchos problemas con él, que ha sido violenta con él, es su exmujer. Porque ella es la única persona que ha llegado a golpearlo. Él puso orden de alejamiento de ella”.