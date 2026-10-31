Santiago recibirá Halloween con lluvia: el horario en que los chubascos alcanzarán su mayor intensidad

Santiago tendrá un Halloween con precipitaciones. La lluvia, que comenzó débilmente durante la mañana, aumentará su intensidad a partir de la tarde de este sábado, especialmente en el sector oriente de la Región Metropolitana y la precordillera.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que la lluvia inicie entre las 16:00 y las 17:00 horas, mientras que en la noche podrían concentrarse los chubascos más intensos. Para el centro de la capital se proyectan entre 5 y 7 milímetros de agua, mientras que en la precordillera los montos podrían aumentar.

El meteorólogo de Megatiempo Jaime Leyton explicó que los chubascos “a ratos van a ser más bien de una notoria intensidad”. También advirtió que “el peak estará después de las 16:00 horas, hasta eso de las 20:00”.

Para el domingo 1 de noviembre también se esperan precipitaciones en Santiago, aunque serán más acotadas en horario y de menor intensidad que los de este sábado. El lunes habrá una pausa en las lluvias, con temperaturas entre los 12 y los 23°C, pero el martes en la tarde los chubascos volverían en la tarde. El miércoles, en tanto, podría haber llovizna durante la tarde, con temperaturas similares a las del principio de la semana.