Golpe a Karen Rojo: tribunal le niega que cumpla condena bajo libertad vigilada

La exalcaldesa había pedido cumplir el año que le queda de condena bajo libertad vigilada. Un informe de Gendarmería lo desaconsejó.

La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo deberá seguir en la cárcel. Así lo determinó el Juzgado de Garantía local, en respuesta a una solicitud de ella para cumplir el resto de su condena por fraude al fisco —poco menos de un año— bajo libertad vigilada.

Para rechazar la solicitud de Karen Rojo fue determinante un informe de Gendarmería, que desaconsejaba que cumpliera pena mixta. En concreto, el documento arrojó que la exalcaldesa no cumplía con el requisito de tres bimestres con muy buena o buena conducta.

Desde Gendarmería también concluyeron que “si bien la penada refiere intención de no volver a la política y/o ocupar cargos públicos, deja entrever actitudes favorables a futuras vinculaciones en el ámbito público, argumentando que aún mantiene adherentes y un apoyo externo que eventualmente podrían motivar nuevas incursiones laborales en este ámbito”.

También que la exalcaldesa tiene un riesgo de reincidencia medio y que en el tiempo que ha permanecido tras las rejas no ha realizado “una reflexión crítica real sobre el delito de fraude al fisco cometido”.

Rojo fue condenada en 2021 por haber financiado una asesoría política, destinada a su reelección en el cargo, con fondos de subvenciones escolares y de salud municipal. El monto defraudado fue de cerca de $24 millones. Sin embargo, cuando la Corte Suprema ratificó su condena en 2022, huyó a Países Bajos, supuestamente buscando asilo político. Allí permaneció en la cárcel por casi cuatro años. Recién en julio de este año se concretó su extradición al país. Para ese entonces, ya había cumplido el 80% de su condena.