Kimi Antonelli se corona como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

Con solo 20 años, el piloto de Mercedes rompió el récord que pertenecía a Sebastian Vettel y puso fin a una espera de más de 70 años para Italia.

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli escribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 al consagrarse como el campeón más joven de la categoría. Con 20 años y 68 días de edad, el piloto de Mercedes consiguió este título tras finalizar tercero en el Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antonelli superó con creces el récord que pertenecía al alemán Sebastián Vettel, quien obtuvo el título en 2010 con 23 años y 134 días de edad. Además, se convirtió en el tercer italiano en ganar el campeonato mundial y el primero en su país en conseguirlo en más de siete décadas. El último había sido Alberto Ascari, bicampeón en 1952 y 1953.

La consagración de Antonelli también puso fin a una espera para Mercedes, que no conseguía un título desde 2020, de la mano de Lewis Hamilton. Esta jornada, el británico —piloto de Ferrari en la actualidad— terminó segundo en la carrera, detrás de Max Verstappen (Red Bull), quien obtuvo la victoria.

El italiano, quien no pudo contener las lágrimas, ya había llegado a la competencia con la posibilidad de asegurar matemáticamente el campeonato con apenas dos puntos. La carrera, a su vez, tuvo un momento tenso tras un accidente de Valtteri Bottas, que obligó a detener la competencia por alrededor de 45 minutos. Sin embargo, luego de que la carrera se reanudara, Antonelli logró mantenerse entre los primeros puestos y luego, asegurar el podio.