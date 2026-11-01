Contraloría respalda prohibición de celulares en colegios y descarta que afecte seguridad de los alumnos

La institución respondió a un requerimiento que planteaba que los alumnos podrían recibir los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia.

La Contraloría respaldó la legalidad de los reglamentos escolares que prohíben el uso de celulares en los colegios y descartó que esta restricción implique un riesgo para la seguridad de los estudiantes ante emergencias.

Según reportó Ex-Ante, el pronunciamiento quedó establecido por el contralor (s) Víctor Hugo Merino, en respuesta a una consulta, cuya preocupación central era que los alumnos podrían quedar impedidos de recibir los mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) ante eventos como terremotos, aluviones u otro tipo de catástrofes.

Al respecto, el organismo señaló que en la Ley General de Educación se contempla la prohibición expresa del uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar, con las excepciones que la propia legislación considera.

En cuanto a la inquietud por la seguridad de los estudiantes, la Contraloría respondió que los establecimientos ya cuentan con protocolos de actuación ante emergencias. Además, recordó que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ya precisó que el SAE es un mecanismo complementario y no es el único medio para transmitir alertas a la población.

“Por consiguiente, no se observan antecedentes que permitan estimar que la prohibición o restricción del uso de teléfonos celulares en establecimientos educacionales dependientes de los municipios consultados importe una afectación a la seguridad de los alumnos en los términos planteados por el recurrente”, concluyó el ente contralor.