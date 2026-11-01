Millonario hackeo a Binance habría sido ejecutado solo en 20 minutos

Empresas de rastreo de criptmonedas vincularon el ataque informático a un grupo de hackers de Corea del Norte.

Solo 20 minutos habría tomado a un grupo de hackers ejecutar el robo de activos que sufrió Binance, una plataforma de intercambio de criptomonedas. El ataque informático permitió sustraer cerca de US$6.300 millones el pasado 29 de octubre.

Los preparativos, según recoge Wired, habrían comenzado al menos 36 horas antes. Firmas de rastreo de criptomonedas como TRM Labs y Chainanalysis vincularon el ataque con TraderTraitor, un grupo de hackers asociado a Corea del Norte.

Si bien ni Binance ni las autoridades policiales han atribuido formalmente el ataque al grupo norcoreano, en los últimos años hackers de ese país han atacado repetidamente a empresas de criptomonedas, para generar ingresos al régimen y TraderTraitor ha sido uno de los más sofisticados, según Wired. El FBI les atribuyó un ataque informático contra la plataforma Bybit de casi US$1.500 millones.

Estimaciones de Elliptic aseguran que la empresa ha podido congelar solo el 44% del total sustraído. Los US$3.300 millones restantes corresponderían principalmente a Bitcoin, Ether y XRP, criptomonedas que no pueden congelarse directamente, pues su bloqueo depende de que los fondos lleguen a plataformas de intercambio y otros servicios.