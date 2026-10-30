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Política

Rabat enfrenta amplio rechazo ciudadano: 80% cuestiona su continuidad como ministro de Justicia

Además, un 66% considera que una acusación constitucional es la vía adecuada para sancionar su actuar.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta un complejo escenario de respaldo ciudadano, luego de que la encuesta Descifra, alianza estratégica entre Copesa y Artool, revelara que el 80% de los consultados está en desacuerdo con su continuidad en el cargo, decisión adoptada por el Presidente José Antonio Kast.

En contraste, solo un 18% manifestó su apoyo a que permanezca al frente de la cartera, mientras que un 2% no expresó una postura.

Rabat enfrenta amplio rechazo ciudadano

En medio de los cuestionamientos por los decretos emitidos por el Ministerio de Justicia, la figura del secretario de Estado también quedó bajo presión luego de que las bancadas de oposición anunciaran la presentación de una acusación constitucional en su contra. La iniciativa busca establecer responsabilidades políticas por las decisiones que generaron controversia.

En esa línea, un 66% de los participantes considera que una acusación constitucional constituye el mecanismo apropiado para sancionar el actuar de Rabat.

Por el contrario, un 31% estima que no corresponde recurrir a esta herramienta, mientras que el 3% restante declaró no saber o prefirió no responder.

Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, advirtió sobre las consecuencias políticas de estos resultados y afirmó: “La situación del ministro Rabat es, desde la perspectiva de la evaluación ciudadana, insostenible. No solo una abrumadora mayoría está en desacuerdo con la decisión del presidente de mantenerlo en el cargo, sino que también el respaldo a una acusación constitucional resulta mayoritario con dos tercios, cuestión que podría tener efectos políticos en medio de la disputa dentro del oficialismo por los eventuales descuelgues”.

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