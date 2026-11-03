“Una opinión personal”: Guillermo Ramírez tras el respaldo de Matthei a la AC contra Rabat

El timonel de la UDI también se refirió a la declaración pública de RN por el caso y admitió que la tienda gremialista no tiene “grandes diferencias” con lo planteado por sus socios de Chile Vamos.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, calificó como “una opición personal” los dichos de la excandidata presidencial de la colectividad, Evelyn Matthei, respecto de que, en un escenario hipotético, ella votaría a favor de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la rebaja de condenas a abusadores secuales de menores de edad.

La exalcaldesa de Providencia manifestó este martes que “creo que yo la votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable, ese ministro no puede seguir siendo el ministro de Justicia“.

Ahondó en el tema y no dudó en cuestionar la posibilidad de que el secretario de Estado se mantenga en el cargo, incluso si el libelo no prospera en el Congreso.

“Supongamos el mejor escenario para el Gobierno: se rechaza. ¿Usted puede creer que ese ministro puede seguir ejerciendo?“, manifestó la militante de la UDI en la entrevista que le concedió a CNN Chile.

Pero, más allá de revelar cuál sería su posición ante la eventual acusación constitucional contra Rabat, Evelyn Matthei cuestionó la decisión del Gobierno de apoyar la permanencia del ministro en su cargo.

“Dejar de ser ministro no es algo tan grave. ¿Por qué este miedo tan terrible a que se vaya?”, dijo, y enfatizó que “no entiendo cómo han logrado desangrarse de esta manera cuando en realidad este tema debió haberse cerrado“.

“Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena; si no, se puede morir el paciente completo“, ejemplificó.

Ramírez y los dichos de Matthei sobre AC a Rabat

Más tarde, Guillermo Ramírez abordó los dichos de Evelyn Matthei sobre la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

Previamente, el timonel gremialista se refirió al comunicado que emitió Renovación Nacional, en el que cuestionó el manejo de La Moneda sobre el tema de las rebajas de condenas.

Pese a que admitió que “el estilo de la UDI es no hacer ese tipo de declaraciones públicas“, en la entrevista que le concedió a La Tercera reconoció que la tienda gremialista no tiene “grandes diferencias” con lo planteado por RN.

“Yo podría firmar gran parte de esa carta“, resumió sobre el tema el presidente y parlamentario gremialista.

También admitió que desde la UDI han surgido críticas al manejo del Ejecutivo por el caso, pero enfatizó que aquello no significa que la bancada gremialista esté a favor de la acusación constitucional contra Rabat.

Consultado por los dichos de la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, respecto de que apoyaría el libelo, Ramírez declinó apoyarlos o rechazarlos.

En concreto, el diputado y timonel de la UDI manifestó que se trata de “una opinión personal, válida” y que efectivamente representa a gente en la colectividad.