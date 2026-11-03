Fiscal Valencia descartó que denuncia contra Rabat sea por un “error político”: “No somos el ministerio de la rectitud”

El fiscal nacional confirmó que Rabat está como imputado tras la denuncia que presentó el PS y el PC en su contra.

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la denuncia que presentó el PS y el PC contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por el delito de prevaricación a raíz de la rebaja de condenas que recibieron personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

Durante la jornada de este lunes se confirmó que el secretario de Estado se encontraba en calidad de “imputado“, pero que esto no necesariamente significaba que haya cometido un delito.

El hombre a cargo del Ministerio Público conversó con Radio 13c quiso dejar en claro que la indagatoria contra el ministro no apuntaba a un “error político”.

“La fiscalía no investiga errores políticos. Una cosa es la política. Nosotros no somos el ministerio de la rectitud, las buenas costumbres y la virtud“, indicó.

En relación a la rebaja de condena que recibieron 56 personas que cometieron delitos sexuales, Valencia dejó en claro que no todo lo que se ha señalado contra el ministro Rabat es competencia del Ministerio Público.

“Pueden haber cosas que sean muy feas, que a las personas les desagraden profundamente pero si no son delitos, escapan a nuestras atribuciones”, recalcó. Por último, El fiscal nacional aseveró que “algo puede ser ilegal y no ser delito”.