Lollapalooza 2027 revela su programación por día: los artistas que encabezarán el 12, 13 y 14 de marzo

Lollapalooza dio a conocer su line up por día, que tendrá a Travis Scott como encargado de cerrar el evento.

Este martes 3 de noviembre, Lollapalooza Chile anunció el lineup por día de su edición 2027, cuyo evento se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Parque O’Higgins.

La programación contempla figuras internacionales de distintos géneros, además de una importante presencia de músicos chilenos.

Charli XCX y David Guetta lideran la jornada del viernes 12 de marzo

La primera jornada tendrá como protagonistas a Charli XCX y David Guetta. También destaca la participación de Sombr, cantautor y productor que llegará por primera vez a Chile.

El cartel del viernes incluirá además a Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges y TOMORA. Este último proyecto reúne a Tom Rowlands, integrante fundador de The Chemical Brothers, y a la artista noruega Aurora.

La música nacional también tendrá un espacio destacado. Gondwana & Quique Neira protagonizarán un reencuentro, mientras que Ana Tijoux, Congreso, Leo Rey y los Hermanos Ilabaca completarán parte de la programación local.

The Killers encabeza el sábado 13 de marzo

El segundo día tendrá a The Killers como uno de sus principales atractivos. La jornada también contará con el regreso de The Neighbourhood, que presentará su propuesta (((((ultraSOUND))))). A ellos se sumarán Fontaines D.C. y The Prodigy, dos nombres vinculados a la escena alternativa y electrónica.

La programación internacional también contempla a Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt y Boys Noize. Raye destaca por su trayectoria en el R&B y el neo-soul, mientras que Adéla ha conseguido posicionarse en las listas de Billboard.

En cuanto a los representantes chilenos, el sábado estarán Alex Anwandter, Javiera Mena, Santaferia, Los Tetas y Catalina y Las Bordonas de Oro.

Travis Scott cerrará Lollapalooza Chile 2027

La última jornada tendrá a Travis Scott como principal figura. El domingo también contará con Queens of the Stone Age y Rawayana, banda que combina sonidos caribeños con influencias de la música internacional.

El cartel sumará a Geese, Slayyyter, Four Tet, Angine de Poitrine, Cuarteto de Nos y Pedro Capó.

La representación chilena estará a cargo de Francisca Valenzuela y DJ Raff, quienes formarán parte del cierre de los tres días de festival.