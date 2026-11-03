Las claves de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y a qué hora se sabrá el resultado

En la mayoría de los estados se comienza el conteo parcial pocos minutos después del cierre de las urnas, aunque hay otros en los que esta labor se realiza solo cuando la votación terminó en todos los condados.

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Como un día clave para la segunda parte del mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, califican los analistas las elecciones de mitad de mandato de este viernes 3 de noviembre.

En el país norteamericano, las elecciones legislativas se celebran cada dos años, y se denominan midterms cuando se llevan a cabo entre dos elecciones presidenciales, como ocurre este 2026.

El Congreso estadounidense está conformado por la Cámara de Representantes, que cuenta con 435 miembros, y el Senado, que tiene 100 escaños.

De acuerdo con lo establecido por la ley, esta jornada se renovará por completo la Cámara Baja, mientras que en la Cámara Alta serán elegidos 35 senadores, poco más de un tercio del total.

Hasta estos comicios, el Partido Republicano controla ambas instancias, ya que cuenta con 218 representantes, contra 214 de los demócratas, además de un independiente y dos cupos que permanecen vacantes.

En el Senado, en tanto, los republicanos cuentan con 53 escaños versus los 45 del Partido Demócrata, además de dos independientes.

Los temas clave de las elecciones de mitad de mandato

Así, la nueva composición del Congreso de Estados Unidos podría tener un impacto significativo en la segunda parte del mandato de Donald Trump, ya que si los republicanos pierden el control de ambas cámaras, el presidente enfrentará graves problemas para llevar a cabo su programa.

No obstante, el mismo jefe de Estado ya adelantó que, si aquello ocurre, utilizará el veto para paralizar cualquier iniciativa que vaya en contra de sus intereses. Además, aseguró que está dispuesto a conceder indultos a los condenados que trabajaron para él, tal como lo hizo en enero de 2025 con cerca de 1.500 personas procesadas por el asalto al Capitolio.

Varios son los temas clave que influirán en la decisión de los ciudadanos estadounidenses en estas elecciones de mitad de mandato, partiendo por la economía.

En esa línea, la inflación y el aumento en los precios de los combustibles, los alimentos, la vivienda y la atención sanitaria ocupan la prioridad entre los votantes.

Por su parte, los cercanos a Trump esperan que el cumplimiento por parte del mandatario de su promesa de combatir la inmigración ilegal y endurecer el control fronterizo le jugará a favor en los comicios.

Uno de los puntos que divide las opciones en la sociedad estadounidense se refiere a la inteligencia artificial, ya que mientras políticos de ambos partidos insisten en la necesidad de regularla, Trump rechazó de plano cualquier idea de controlar el desarrollo de la tecnología.

Cuándo se sabrá el resultado de las midterms

Las urnas cierran este mismo martes, pero saber quién controlará el Congreso podría tomar días, según los expertos norteamericanos.

Lo anterior, debido a que la administración de las elecciones en Estados Unidos es descentralizada, lo que en la práctica significa que las rigen 50 leyes estatales diferentes.

Además, cada estado establece sus propios horarios de votación y, como Estados Unidos cuenta con seis zonas horarias, las primeras urnas están programadas para cerrar a las 18:00 horas de Nueva York (20:00 horas de Chile), mientras que los últimos centros de votación tienen previsto cerrar a la 03:00 del 4 de noviembre, hora de Santiago.

Respecto de los resultados, en la mayoría de los estados se comienza el conteo parcial pocos minutos después del cierre de las urnas, aunque hay otros en los que esta labor se realiza solo cuando la votación terminó en todos los condados.

Como referencia, medios internacionales recordaron que en las midterms de 2022 la composición final de la Cámara de Representantes se definió recién ocho días después de las elecciones.

Además, los analistas prevén que, si las elecciones son más ajustadas de lo que anticipan las encuestas, el estado de California jugará un rol determinante, dado que su sistema de votación por correo permite contar con el voto por correo con estampillas del día de los comicios, aunque no se entreguen hasta siete días después.