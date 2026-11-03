Matthei abre la puerta a candidatura y afirma que Kast “se moriría” si le entrega la banda presidencial

La excandidata de Chile Vamos abordó la posibilidad de emprender una nueva carrera por La Moneda y volvió a criticar al Gobierno de Kast.

Evelyn Matthei volvió a marcar distancia del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La exalcaldesa de Providencia cuestionó la preparación de la actual administración y aseguró que no respaldó al mandatario en la última elección presidencial. También se refirió a la posibilidad de competir nuevamente por La Moneda.

En una entrevista con CNN Chile, Matthei abordó un eventual regreso a la carrera presidencial. Si bien afirmó que actualmente no contempla una candidatura, tampoco cerró definitivamente esa opción.

“Yo no veo una candidatura presidencial”, señaló. Sin embargo, agregó una frase que dejó abierta la posibilidad de volver a postular: “A estas alturas de la vida, uno ya sabe que no se escupe al cielo, nunca, porque se te devuelve”.

Durante la conversación, también le preguntaron cómo reaccionaría si Kast tuviera que entregarle la banda presidencial en el futuro. Ante ese escenario, respondió: “Yo creo que se moriría”.

Matthei cuestiona la preparación del Gobierno de Kast

La exalcaldesa también explicó por qué mantiene diferencias con la actual administración. Según sostuvo, desde el comienzo observó problemas en la conformación de los equipos y en la planificación de distintas áreas.

“Yo he tenido un mal sabor desde un principio porque era evidente que no tenían equipos, que no tenían programa en seguridad; tantas cosas eran evidentes”, afirmó.

Tras ello, le preguntaron directamente si había votado por José Antonio Kast en la elección presidencial. Ante esto, Matthei explicó su postura frente a las opciones políticas que considera extremas.

“Quiero ser bien clara: yo nunca, nunca voy a votar por extremos. ¿Por qué sabe qué es lo que pasa? Las familias no salen adelante, las organizaciones no salen adelante, los países no salen adelante si no es con conversación”, sostuvo.

Consultada específicamente sobre si considera que Kast representa un extremo, la exalcaldesa respondió: “Claramente no es de centroderecha”.

Finalmente, Matthei aclaró su presencia en el comando del actual mandatario durante la campaña presidencial. Según explicó, su visita no significó un respaldo electoral, señalando que “yo no llamé a votar por él, yo lo fui a saludar”.