Contraloría llega al Ministerio de Justicia en busca de antecedentes por rebaja de penas a violadores

La investigación del organismo contralor se centrará en las rebajas de condena entregados a 56 violadores y abusadores de niños, cuyos decretos fueron firmados entre marzo y septiembre de este año.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República llegó hasta las dependencias del Ministerio de Justicia para recopilar antecedentes para investigar eventuales irregularidades administrativas en la rebaja de penas a violadores y abusadores de niños.

Desde el organismo dirigido por Dorothy Pérez indicaron que “a raíz de denuncias recibidas, la Contraloría General está constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia”.

“A su vez, en cuanto a la presentación de varios parlamentarios, en que piden un pronunciamiento jurídico a la Contraloría sobre una posible falta de respuesta de dicha cartera ministerial a la Defensoría de la Niñez, se está requiriendo informe a ese ministerio”, detalló Contraloría.

La investigación del organismo contralor se centrará en las rebajas de condena entregados a 56 violadores y abusadores de niños, cuyos decretos fueron firmados entre marzo y septiembre de este año.

El beneficio consistió en rebajas de hasta 36 meses de penas, a pesar que Gendarmería alertó sobre alto riesgo de reincidencia.