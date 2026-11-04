Frutas de Chile advierte “grave impacto” de paro de camioneros de San Antonio en exportaciones

El gremio anunció que la movilización ya obligó a modificar la salida del primer buque de Cherry Express rumbo a Asia, que deberá zarpar de Puerto Valparaíso.

AGENCIA UNO

Frutas de Chile advirtió el “grave impacto” que provocará en las exportaciones el paro de camioneros que se registra en el Puerto San Antonio, el cual mantiene bloqueado los accesos a terminales extraportuarios.

Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile reconoció que “cancelamos nuestra participación en el lanzamiento de la temporada de cerezas 2026-2027 de este miércoles 04 de noviembre realizado en San Antonio Terminal Internacional (STI), que contaría con la participación también de autoridades de Gobierno y de la presencia del Embajador de China”.

El dirigente dejó ver que “la situación es de extrema gravedad para la industria. El primer Cherry Express zarpa el lunes y su carga comienza este sábado. Sin embargo, a tres días de esto, 33 camiones mantienen bloqueados los terminales de contenedores y depósitos extraportuarios del Puerto de San Antonio”.

“Este bloqueo desafía aún más el inicio de la temporada de cerezas, que ya enfrenta un escenario de incertidumbre climática. Prácticamente la mitad de la fruta chilena sale por San Antonio, y por tratarse de productos altamente perecibles, la logística es prioritaria”, declaró Marambio.

Ante este escenario, desde Frutas de Chile instaron al diálogo entre las partes involucradas para poder bajar el paro de los camioneros.

“La fruticultura es el segundo sector exportador del país después del cobre: la temporada 2025/26 cerró con US$ 8.199 millones y más de 3 millones de toneladas, por lo que, cualquier problema logístico en la principal puerta de salida de la fruta chilena al extranjero nos afectaría muy negativamente”, recordó Marambio.

El dirigente cerró llamando a “adoptar con urgencia las medidas necesarias para resguardar el acceso y la continuidad operacional del Puerto de San Antonio. Como gremio, estamos disponibles para colaborar en lo que sea necesario”.