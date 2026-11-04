Senador Cruz-Coke se suma a críticos del Segundo Piso: “No sabemos muy bien qué hace”

Sobre la figura de Alejandro Irarrázaval, el timonel de Evópoli indicó que “he tenido una buena relación, pero no sé básicamente qué hace y cómo influye en el presidente tampoco”.

AGENCIA UNO

El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, se sumó a las voces críticas al interior del oficialismo sobre el protagonismo que ha tomado en el Ejecutivo el Segundo Piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval.

El parlamentario expresó a Radio 13c que los partidos oficialistas no tienen claridad respecto a la organización y estructura del equipo de asesores del presidente José Antonio Kast.

“No sabemos muy bien qué hace el Segundo Piso”, expresó el senador Cruz-Coke, quien detalló que sus integrantes “son más bien silentes. Cooperan en asuntos del presidente, como una suerte de orejeros que se encargan de algunos asuntos, pero yo no sé cuál es la estructura y me parece que no está muy clara tampoco para ninguno de los partidos políticos”.

Sobre la figura de Alejandro Irarrázaval, el timonel de Evópoli indicó que “he tenido reuniones con Alejandro Irarrázaval, me ha parecido una persona espléndida, hemos almorzado, he tenido una buena relación, pero no sé básicamente qué hace y cómo influye en el presidente tampoco”.

El Segundo Piso también se ha visto afectada por la crisis generada por la entrega de rebajas de condenas a violadores de niños por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Ante esto, desde Renovación Nacional llamaron a revisar el papel de este estamento ante esta controversia, ya que se dejado ver que la permanencia de Rabat en su cargo ha sido impulsada principalmente por el equipo liderado por Irarrázaval.