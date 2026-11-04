Sernac inicia proceso contra FlixBus por sobreventa de pasajes y cambios de asiento

El organismo detectó posibles incumplimientos desde septiembre de 2025, entre ellos viajes fuera de horario, pasajes sobrevendidos y compensaciones que no podían canjearse por dinero.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo contra Flix Chile SpA, operadora de FlixBus, por una serie de posibles infracciones a la Ley del Consumidor.

La acción busca que la empresa compense a los pasajeros afectados y corrija prácticas detectadas por el organismo desde septiembre de 2025.

Entre los incumplimientos señalados figuran viajes que no se habrían realizado en las fechas y horarios contratados, sobreventa de pasajes y falta de entrega de confirmaciones escritas.

Además, el Sernac advirtió que algunos pasajeros habrían sido ubicados en asientos de menor calidad que los adquiridos y que las compensaciones se habrían entregado mediante cupones que no podían convertirse en dinero.

El organismo también identificó posibles cláusulas abusivas en los Términos y Condiciones de la compañía. Estas conductas podrían afectar derechos como recibir información oportuna, obtener una reparación adecuada y exigir que se respeten las condiciones ofrecidas al momento de comprar un pasaje.

Asimismo, podrían contravenir las normas sobre contratos electrónicos y la prohibición de vender sobrecupos en el transporte terrestre.

A través del procedimiento, el Sernac pretende que FlixBus entregue restituciones, compensaciones e indemnizaciones a los consumidores perjudicados, incluidos los reajustes e intereses que correspondan. El Servicio también busca modificar algunas cláusulas de sus contratos y alcanzar “una solución proporcional al daño causado”.

Por ahora, la empresa debe comunicar si acepta participar en esta instancia voluntaria. De entregar una respuesta favorable, se dará inicio a la etapa de audiencias, donde se buscará avanzar en una propuesta que permita reparar los perjuicios ocasionados a los pasajeros.