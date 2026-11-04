Sernac inicia proceso contra FlixBus por sobreventa de pasajes y cambios de asiento

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo contra Flix Chile SpA, operadora de FlixBus, por una serie de posibles infracciones a la Ley del Consumidor.
La acción busca que la empresa compense a los pasajeros afectados y corrija prácticas detectadas por el organismo desde septiembre de 2025.
Entre los incumplimientos señalados figuran viajes que no se habrían realizado en las fechas y horarios contratados, sobreventa de pasajes y falta de entrega de confirmaciones escritas.
Además, el Sernac advirtió que algunos pasajeros habrían sido ubicados en asientos de menor calidad que los adquiridos y que las compensaciones se habrían entregado mediante cupones que no podían convertirse en dinero.
El organismo también identificó posibles cláusulas abusivas en los Términos y Condiciones de la compañía. Estas conductas podrían afectar derechos como recibir información oportuna, obtener una reparación adecuada y exigir que se respeten las condiciones ofrecidas al momento de comprar un pasaje.
Asimismo, podrían contravenir las normas sobre contratos electrónicos y la prohibición de vender sobrecupos en el transporte terrestre.
A través del procedimiento, el Sernac pretende que FlixBus entregue restituciones, compensaciones e indemnizaciones a los consumidores perjudicados, incluidos los reajustes e intereses que correspondan. El Servicio también busca modificar algunas cláusulas de sus contratos y alcanzar “una solución proporcional al daño causado”.
Por ahora, la empresa debe comunicar si acepta participar en esta instancia voluntaria. De entregar una respuesta favorable, se dará inicio a la etapa de audiencias, donde se buscará avanzar en una propuesta que permita reparar los perjuicios ocasionados a los pasajeros.