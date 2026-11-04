La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que busca sancionar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.
La iniciativa obtuvo 142 votos a favor y ninguno en contra, por lo que ahora continuará su tramitación en el Senado, donde espera avanzar con respaldo transversal.
El texto, impulsado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y parlamentarios de distintas bancadas, apunta a enfrentar la utilización de menores de edad por parte de bandas y organizaciones criminales.
Reclutar niños para delinquir: Cámara da luz verde a nuevo delito y proyecto pasa al Senado
Para ello, contempla incorporar al Código Penal un delito autónomo de reclutamiento, además de ampliar las agravantes cuando se instrumentalice a niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos.
La iniciativa refundida reúne mociones de los diputados Benjamín Lorca, Ximena Ossandón, Tatiana Urrutia, César Valenzuela, Francisco Crisóstomo, Carolina Cucumides, Marcos Ilabaca, Patricio Pinilla y Constanza Schonhaut. Durante su tramitación, el texto fue perfeccionado en la Comisión de Constitución, con participación del Ministerio de Justicia.
Tras la votación, el ministro Rabat valoró el apoyo de la Cámara y sostuvo que “la aprobación unánime de este proyecto refleja un consenso amplio respecto de la necesidad de perseguir con mayor fuerza a quienes se aprovechan de menores de edad para desarrollar actividades delictivas, reafirmando que los niños y adolescentes utilizados por organizaciones criminales deben ser protegidos por el Estado y no tratados como responsables de una situación de la que son víctimas”.
Con su aprobación en la Cámara, el proyecto pasó al Senado para continuar el debate legislativo. La propuesta busca reforzar la persecución penal de quienes incorporan a menores en actividades delictivas y establecer que estos niños y adolescentes sean considerados víctimas de las organizaciones que los utilizan.