Gobierno acusa a la oposición de montar una “teleserie política” con acusación constitucional a Rabat

El subsecretario vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas (UDI), se refirió al ruido en torno a un posible cambio de gabinete, ante la crisis por los decretos que rebajaron las condenas de pederastas, e instó a la oposición a despejar cuándo va a presentar la acusación constitucional que anunció contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat (IND)

Requerido desde La Moneda sobre cuándo entregarán los decretos en cuestión a los parlamentarios que los han solicitado, Arenas aclaró que ello aún está pendiente, pues buscan “evitar cualquier revictimización de las personas afectadas y cualquier información sensible que se pueda utilizar con otros propósitos”.

“Aquí el único tiempo que importa o uno de los tiempos que importan, es cuándo la oposición va a presentar la acusación constitucional. Estamos viendo una verdadera teleserie política por parte de la oposición que trata de sacar el mayor provecho político posible de un drama humano al cual nosotros estamos tratando de solucionar”, dijo en la misma línea que el Presidente José Antonio Kast, quien ayer desafió al bloque opositor a que presenten el libelo y “que se vote si lo estiman conveniente”.

“Lo que tenemos es una oposición que está tratando de montar un verdadero circo político para sacar un provecho político de un drama humano. La misma energía que han demostrado en anunciar la acusación constitucional, si la dedicaran al proyecto de ley que presentamos, esta ley de nunca más ya sería efectiva”, añadió.

Al ser consultado sobre si es efectivo que se realizará un ajuste ministerial, tal como reportó el martes Ex-Ante, Arenas sostuvo: “Nadie en el Gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al Presidente”.