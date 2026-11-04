Bachelet reaparece en inauguración de centro comunitario junto a Desbordes

Desbordes tildó el recinto que hoy lleva el nombre de Bachelet como “un justo homenaje” a su trayectoria.

Con la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet, la Municipalidad de Santiago inauguró este miércoles un centro comunitario con su nombre. Durante la ceremonia, el alcalde de la comuna Mario Desbordes (RN) elogió su trayectoria.

Desde que desistió de su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas, Bachelet ha tenido una nutrida agenda en Chile, que incluye dos encuentros con la oposición y el expresidente Gabriel Boric, la recepción de un premio en la ceremonia 100 Líderes Mayores y el reconocimiento de la Municipalidad de Santiago.

En el inmueble que lleva ahora el nombre de Bachelet funcionó hace un siglo el Asilo de las Hermanitas de los Pobres. Ahora, el centro busca servir a la comunidad del barrio Matta Sur para desarrollar actividades sociales, de salud, cuidados e inclusión.

Si bien el nombre de la iniciativa surgió del periodo en que Irací Hassler (PC) dirigió el municipio, la administración que encabeza Mario Desbordes (IND) se mostró de acuerdo e incluso durante la ceremonia el jefe comunal sostuvo que se trata de “un justo homenaje”.

“Usted ha sido en el país ministra de Salud, ministra de Defensa y dos veces presidenta de Chile. Creo que no se equivocan, creo que le hacen justicia cuando se dice que usted llevó adelante estas responsabilidades con mirada maternal. Una mirada que tanto necesita Chile. Una mirada cariñosa, benevolente, cuidadora. Pienso que no es exagerado decir que para usted gobernar fue cuidar”, destacó Desbordes.

A su turno, Bachelet agradeció la iniciativa y sostuvo que “como médica, madre y como alguien que ha dedicado su vida al servicio público, siempre he creído que los cuidados son esenciales para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Cuidados que históricamente han sido invisibilizados y han recaído en forma desproporcionada sobre las mujeres”.