“Les acomoda el conflicto”: Diego Schalper sale en defensa de Kast ante críticas de Camila Vallejo

El legislador cuestionó las palabras de la ex vocera en contra de la mantención de Fernando Rabat en su puesto.

AGENCIA UNO

El senador Diego Schalper (RN) respondió a los cuestionamientos que realizó la ex vocera Camila Vallejo al presidente José Antonio Kast, por mantener en su puesto al ministro Fernando Rabat, en medio de la controversia por la rebaja de penas a violadores de niños.

Camila Vallejo criticó al mandatario por desafiar, desde Europa, a la oposición a presentar la acusación constitucional en contra del titular de Justicia.

“Le recuerdo, presidente, que su ministro de Justicia lleva dos semanas sin hacer nada por reparar el daño que le ha causado a las víctimas de abuso sexual infantil, después de liberar a sus agresores. Dos semanas sin asumir su responsabilidad política y echándole la culpa al empedrado, o lisa y llanamente, mintiendo”, fueron las palabras de Vallejo en redes sociales.

La otrora vocera de Gobierno puntualizó que “si pusiera tan solo una décima parte de la energía que usa para defender a sus amigos, en proteger a los chilenos que hoy están sin empleo o con salarios que no alcanzan a llegar fin de mes; si usara la mitad de la energía que tuvo para rebajarle los impuestos a los súper ricos, subir la bencina y perseguir a los deudores del CAE, en reparar el daño previsional que las AFP le generaron a millones de compatriotas, quizás el país estaría mejor. Quizás alguien podría creer que es menos indolente de lo que parece”.

Ante estas palabras, el senador Schalper le respondió que fue el Partido Comunista, a través del diputado Marcos Barraza, el que votó en contra del proyecto que presentó el oficialismo para hacer frente a la crisis por la rebaja de penas a violadores.

“Quizás Ud. no se enteró, pero hoy el Partido Comunista fue el único que votó en contra de nuestro proyecto Nunca Más en comisión de Constitución. Una vergüenza y demuestra que para ustedes la solución no es parte del desafío. Les acomoda el conflicto porque se nutren de él”, acusó el parlamentario.