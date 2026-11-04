Carabineros incautó cuatro gomitas y un chocolate, que serán analizados por el Instituto de Salud Pública para determinar su composición.

Un funcionario del aeropuerto de Santiago fue detenido luego de entregar gomitas con droga a sus compañeros de trabajo, quienes resultaron intoxicados.

Siete trabajadores presentaron síntomas tras consumir los productos y uno de ellos permanece internado en estado grave, en coma inducido, en el Hospital Félix Bulnes.

Funcionario del aeropuerto detenido por regalar gomitas con droga a sus compañeros: uno está grave y en coma inducido

El hecho ocurrió la tarde del martes en el sector de carga del recinto aeroportuario. Según los antecedentes, minutos después de ingerir las gomitas, los trabajadores comenzaron a sufrir mareos y vómitos, por lo que alertaron a sus jefaturas y se dio aviso a Carabineros.

La fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, indicó que la denuncia recibida por la 27ª Comisaría de Pudahuel daba cuenta de la detención de un funcionario por haber suministrado a sus compañeros gomitas con “alto contenido de THC”.

En tanto, la mayor Priscila Aguilar detalló que entre las especies incautadas quedaron “dentro del envase de este producto cuatro gomitas y un chocolate” y los productos fueron derivados al Instituto de Salud Pública para determinar su composición.

La capitán María Belén Galaz, del OS7, explicó que los peritajes buscan establecer si contenían únicamente THC o alguna otra sustancia. “Por eso es sumamente importante verificar qué otro tipo de sustancias pudieron haber tenido estas gomitas y también obviamente es sumamente importante para nosotros verificar de dónde las adquirió”, señaló.