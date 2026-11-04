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Funcionario del aeropuerto detenido por regalar gomitas con droga a sus compañeros: uno está grave y en coma inducido

Carabineros incautó cuatro gomitas y un chocolate, que serán analizados por el Instituto de Salud Pública para determinar su composición.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Un funcionario del aeropuerto de Santiago fue detenido luego de entregar gomitas con droga a sus compañeros de trabajo, quienes resultaron intoxicados.

Siete trabajadores presentaron síntomas tras consumir los productos y uno de ellos permanece internado en estado grave, en coma inducido, en el Hospital Félix Bulnes.

Funcionario del aeropuerto detenido por regalar gomitas con droga a sus compañeros: uno está grave y en coma inducido

El hecho ocurrió la tarde del martes en el sector de carga del recinto aeroportuario. Según los antecedentes, minutos después de ingerir las gomitas, los trabajadores comenzaron a sufrir mareos y vómitos, por lo que alertaron a sus jefaturas y se dio aviso a Carabineros.

La fiscal de Flagrancia Occidente, Paz Escobar, indicó que la denuncia recibida por la 27ª Comisaría de Pudahuel daba cuenta de la detención de un funcionario por haber suministrado a sus compañeros gomitas con “alto contenido de THC”.

En tanto, la mayor Priscila Aguilar detalló que entre las especies incautadas quedaron “dentro del envase de este producto cuatro gomitas y un chocolate” y los productos fueron derivados al Instituto de Salud Pública para determinar su composición.

La capitán María Belén Galaz, del OS7, explicó que los peritajes buscan establecer si contenían únicamente THC o alguna otra sustancia. “Por eso es sumamente importante verificar qué otro tipo de sustancias pudieron haber tenido estas gomitas y también obviamente es sumamente importante para nosotros verificar de dónde las adquirió”, señaló.

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