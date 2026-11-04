La municipalidad de Valparaíso confirmó que este año no realizará la tradicional fiesta de Año Nuevo en Plaza Sotomayor, debido a las obras de remodelación que comenzaron en el emblemático espacio.

La celebración, que habitualmente convoca a miles de personas, será redistribuida en distintos sectores de la comuna.

Las razones de la municipalidad de Valparaíso para suspender la fiesta de Año Nuevo en Plaza Sotomayor

La intervención contempla una inversión de $3.371 millones y busca restaurar y mejorar las condiciones de la plaza, que forma parte del Sitio Patrimonio Mundial.

Según las estimaciones, los trabajos tendrán una duración de al menos cinco meses, mientras que el proyecto integral considera otras zonas de la ciudad, como el Muelle Prat y la Plaza de la Justicia.

La alcaldesa Camila Nieto explicó que las festividades se reorganizarán para compatibilizar su realización con las obras. “La ciudad se va a preparar de una manera distinta en atención a las obras que vamos a tener en la Plaza Sotomayor. No vamos a tener la tradicional fiesta acá porque vamos a estar con obras. Vamos a redistribuir los esfuerzos en distintos puntos de festividad en la comuna y eso lo vamos a anunciar en su respectivo momento”, señaló a El Mercurio de Valparaíso.

En paralelo, la jefa comunal indicó que las ferias de artesanos también serán trasladadas a otros espacios, como la Plaza de Gomero, la Plaza Cívica y Almirante Señoret.

Mientras tanto, el comercio local expresó preocupación por el impacto de la medida en una de las fechas de mayor movimiento del año. Claudio Linderos, dueño del restaurante La Taberna del Oscar, sostuvo que “es la fecha que genera más movimiento en los restaurantes y paseos tipo tours”.

El espectáculo pirotécnico de Año Nuevo se mantiene confirmado, aunque la celebración tendrá una distribución distinta.

Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca destacó la importancia de las obras para preservar el valor patrimonial de la ciudad, señalando que la intervención de Plaza Sotomayor es relevante para mantener su condición de Sitio Patrimonio Mundial.