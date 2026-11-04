Un proyecto de ley que propone establecer presidio perpetuo para el delito de violación y exigir castración química voluntaria para acceder a determinados beneficios carcelarios fue ingresado por el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), junto a Zandra Parisi (PDG), Jaime Mulet (FRVS), Erich Grohs (PNL) y Patricio Pinilla (DC).
La iniciativa, denominada “¡Con las infancias no!”, busca endurecer las sanciones por delitos sexuales, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad.
Presidio perpetuo calificado y castración química: las medidas del proyecto contra violadores
La propuesta contempla presidio perpetuo para las violaciones y presidio perpetuo calificado en casos de mayor gravedad contra menores de 14 años, como cuando existe reincidencia, más de una víctima, lesiones graves o un vínculo familiar o de cuidado entre el agresor y la víctima. Asimismo, plantea elevar las penas para delitos como estupro, abuso y explotación sexual, además de excluirlos de las sanciones sustitutivas.
Otro de los ejes del texto es establecer la castración química voluntaria como requisito para acceder a la libertad condicional, permisos de salida e indultos particulares. Según la iniciativa, quienes abandonen el tratamiento perderían el beneficio, mientras que someterse a este procedimiento no permitiría rebajar la condena ni constituiría una atenuante. “Nadie va a ser obligado. Pero quien quiera salir antes de cumplir su condena tendrá que someterse a tratamiento. Quien no lo acepte, cumplirá su pena completa”, afirmó Ulloa.
El parlamentario sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en el tiempo que los condenados permanecen en prisión, sino también en las condiciones en que retornan a la sociedad. “Hasta hoy la discusión ha sido cuánto tiempo pasa preso un agresor sexual. Nosotros ponemos la pregunta de fondo: en qué condiciones vuelve a la calle. Hoy sale sin ningún tratamiento. Con este proyecto, eso se termina”, señaló. Además, afirmó que “el Estado tiene que dar una respuesta contundente” frente a estos delitos.
La iniciativa también recibió el respaldo de Jaime Mulet, quien calificó como “absolutamente necesario” aumentar las penas y considerar el tratamiento voluntario para acceder a beneficios. En tanto, Patricio Pinilla llamó a que la propuesta sea discutida “con altura de miras”, con el objetivo de perseguir estos delitos “con la máxima gravedad que nuestro tratamiento jurídico penal puede fijar”.