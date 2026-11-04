Republicanos se suma a voces que piden cambio de Gabinete para “darle más tonelaje político al Gobierno”

El secretario general de Republicanos indicó que “es evidente que se necesita hacer ajustes”, pero aclaró que existe un “ánimo constructivo de todos los partidos” del oficialismo ante este eventual escenario.

AGENCIA UNO

Vicente Bruna, secretario general de Republicanos, se refirió a las informaciones que dan cuenta de un inminente cambio de Gabinete para hacer frente a la crisis generada por el ministro Fernando Rabat, reconociendo que hacen falta “ajustes” y entregarle más peso político al Ejecutivo.

Bruna reaccionó a lo expresado por Ex-Ante, que apuntó la salida del titular de Justicia, además de evaluarse la remoción de Tomás Rau (Trabajo), José García Ruminot (Segpres), Ximena Lincolao (Ciencia) y Judith Marín (Mujer), y cambios en el Segundo Piso liderado por Alejandro Irarrázaval.

Ante esto, el representante de Republicanos indicó a radio Cooperativa que “si el presidente decide hacer ajustes en el Gabinete, por supuesto que nosotros lo vamos a apoyar”.

En esta línea, Bruna planteó que “si el presidente decide efectivamente hacer cambios, van a ser pensando en darle más tonelaje político al Gobierno, y por supuesto que van a ser muy bienvenidos esos cambios, con los ministros o subsecretarios que lleguen”.

El secretario general de Republicanos indicó que “es evidente que se necesita hacer ajustes”, pero aclaró que existe un “ánimo constructivo de todos los partidos” del oficialismo ante este eventual escenario.

“El martes nos juntamos los secretarios generales de Chile Vamos y Republicanos justamente para abordar estos temas. Fue una conversación muy buena, muy franca: todos nos pudimos decir lo que cada uno pensaba, y la conclusión más grande es que estamos todos por remar para el mismo lado (…) y sacar el Gobierno adelante”, relató Bruna.

Junto con ello, expresó que al interior del oficialismo “todos creemos que es necesario hacer ajustes”, argumentando que “al menos en mi caso -lo he hecho en privado con distintas personas del Gobierno- estamos impulsando que esos ajustes se generen. (Y ya) hemos tenido muchos cambios que se han ido dando, fruto de estas conversaciones privadas”.

“Nos hemos juntado los secretarios generales del oficialismo con distintos subsecretarios, ministros y el mismo presidente para hacer ver esos cambios, y el Gobierno se ha comprometido a hacer esos cambios”, señaló Bruna.