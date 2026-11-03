Coletazos del caso Rabat: los ministros que dejarían La Moneda ante esperado cambio de Gabinete

En los próximos días se esperan decisiones importantes en Palacio para buscar revertir la crisis política que afecta al Gobierno.

AGENCIA UNO

La postura del presidente José Antonio Kast de blindar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la crisis generada por la rebaja de penas a violadores de niños, ha generado una serie de coletazos indeseados para La Moneda.

Desplome histórico en las encuestas y falta de manejo político son las principales consecuencias que ha dejado este episodio, por lo que desde el Ejecutivo ya trabajan para realizar una cirugía mayor al Gabinete del presidente Kast.

Ante esto, la permanencia de Fernando Rabat en Justicia tendría las horas contadas y desde Presidencia apuntan a que una salida masiva de ministros buscaría “proteger” al abogado y evitar que se lleve todos los focos, que esperaría en los próximos días la presentación de una acusación constitucional en su contra.

Según consignó Ex-Ante, además de Rabat, se está analizando la permanencia en el Gabinete de otros ministros que también han enfrentado polémicas en el último tiempo, como el titular del Trabajo, Tomás Rau, quien ha protagonizado desavenencias públicas con el “hombre fuerte” del presidente; Jorge Quiroz, además de no ver avances en la Sala Cuna Universal.

A Rau se sumaría José García Ruminot, que ha perdido peso político al interior de La Moneda. Prueba de ello es que el ministro de la Segpres es parte de la comitiva que acompaña a José Antonio Kast en su gira por Europa, en desmedro de liderar la discusión legislativa de propuestas como la Ley de Presupuesto.

Junto con ellos, también se despedirían del Ejecutivo las ministras de Ciencias, Ximena Lincolao; y de la Mujer, Judith Marín; cuyo paso por ambas carteras han estado marcado por los conflictos con sus respectivos subsecretarios, además de otros choques internos.

La intención sería buscar generar un equipo de ministros más político y dejar de lado el aspecto técnico, para enfrentar este prematuro “segundo tiempo” del Gobierno.

Pero estos cambios también afectarían al Segundo Piso, donde si bien Alejandro Irarrázaval seguiría como jefe del estamento, se apuntaría a quitarle “peso” a la repartición, ante los públicos enfrentamientos con Chile Vamos y Republicanos.

Se espera que estas modificaciones, a nivel ministerial y al interior del propio Ejecutivo, se concreten en la próxima semana, en la previa de la participación del presidente Kast en una gira por Asia, que incluye ser parte de la Cumbre APEC en China.