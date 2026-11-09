Gobierno suspende todas las rebajas de condena hasta que se defina el futuro de proyecto que deroga la ley

El vocero Gonzalo Arenas aseveró que no autorizarán rebajas de condena, sin importar el tipo de delito. Esta medida se mantendrá hasta ver el avance de la iniciativa que deroga la ley.

El Gobierno decidió suspender la tramitación de todos los beneficios de rebajas de condena, sin importar el delito cometido por los solicitantes. La medida fue confirmada este lunes por el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien informó que la determinación fue adoptada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La decisión se mantendrá mientras se aclara el futuro del proyecto presentado por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (REP), que busca derogar la ley que permite reducir las penas de las personas condenadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Por ello, el Ejecutivo resolvió detener la entrega de estos beneficios hasta conocer cómo avanzará la propuesta legislativa y cuál será la situación de quienes actualmente pueden acogerse a la normativa.

Polémica por rebaja de condena a homicida

El anuncio se produjo durante la vocería de Gobierno de este lunes. En la instancia, Arenas respondió consultas sobre el caso de Peter Andrés Rojas Gallardo, quien es un homicida con antecedentes de una extensa trayectoria criminal en la Región de Valparaíso. Pese a ello, recibió una reducción de 10 meses en su condena.

Al abordar la situación, el subsecretario recordó que Rabat ya había comprometido la suspensión de decretos relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

“El ministro Rabat se comprometió a no dar trámite a decretos que tenían relación con delitos sexuales que afectaban a menores y, desde ese pronunciamiento, el ministro efectivamente no ha dictado ningún decreto según nos informan en justicia, sobre esa materia”, sostuvo.

Sin embargo, Arenas aclaró que la legislación vigente contempla otros delitos y permite otorgar beneficios en situaciones más amplias.

Como ejemplo, mencionó las reducciones de condenas concedidas a personas vinculadas al narcotráfico durante la administración anterior.

“Ahora, la ley en general, establece situaciones más amplias y esas siempre han estado vigentes. Por ejemplo, se señalaba aquí que se habían dictado decretos bajando condenas a narcotraficantes. Bueno, yo le quiero decir que en el gobierno anterior se dictaron cerca de 1.600 decretos de narcotraficantes o de personas relacionadas con crímenes con drogas”, afirmó.

No obstante, ante las nuevas circunstancias, el subsecretario detalló que “el Gobierno se comprometió a apoyar el proyecto de ley de los senadores Squella y Longton, de eliminar completamente la ley, es que el ministro también ha sumado la decisión de parar cualquier decreto, desde el jueves anterior hasta que se resuelva cuál va a ser la situación definitiva de las personas que están acogidas a la ley en general”.