Time incluye al ex ministro Juan Carlos Muñoz entre los 100 líderes climáticos del mundo

Coautor de más de 100 artículos publicados en revistas de investigación, Juan Carlos Muñoz recibió este año el Premio Sello Ingeniería UC 2026 por su trayectoria de servicio público y su aporte al transporte y la movilidad sustentable en Chile.

TIME seleccionó al ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz para integrar TIME100 Climate 2026, su lista anual de los 100 líderes más influyentes en la acción climática.

El académico del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica (UC) ha promovido el desarrollo del transporte público y la movilidad sustentable desde la investigación, la formación de profesionales y el servicio público.

Muñoz encabezó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. En ese período se impulsó la expansión de los buses eléctricos de Red Movilidad.

El Informe de Electromovilidad 2025 del Directorio de Transporte Público Metropolitano registró más de 3.800 buses eléctricos en operación, de los cuales aproximadamente un 35% se incorporó durante ese año. Estos avances han contribuido al reconocimiento internacional de Santiago como referente en electromovilidad y como la ciudad con más buses eléctricos fuera de China.

Durante su trayectoria en la UC, el ingeniero civil industrial UC lideró el Centro de Excelencia Internacional BRT, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) y el Instituto para el Desarrollo Sostenible. Ha impartido cursos de Sostenibilidad, Teoría de Colas, Optimización y Transporte Público.

En paralelo, ha participado en iniciativas vinculadas a Metro de Valparaíso, Metro de Santiago y al sistema integrado de transporte público de la capital. También fue director de Metro de Santiago, experiencia que complementa su labor de investigación y formación de profesionales.

En 2002 Juan Carlos Muñoz obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental y su magíster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa en la Universidad de California, Berkeley. En 2024 fue incorporado a la Academy of Distinguished Alumni del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de esa universidad.

Coautor de más de 100 artículos publicados en revistas de investigación, el profesor titular recibió este año el Premio Sello Ingeniería UC 2026 por su trayectoria de servicio público y su aporte al transporte y la movilidad sustentable en Chile.