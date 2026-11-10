Insulza y Walker entre los firmantes: grupo de excancilleres de América Latina apoya a Grynspan en carrera a la ONU

La exvicepresidenta de Costa Rica es quien corre con más ventajas entre los ocho candidatos, seguida por Rafael Grossi.

La costarricense Rebeca Grynspan es quien debe encabezar la secretaría general de Naciones Unidas a ojos de un grupo de excancilleres de Chile y América Latina.

Tras las bajas de Michelle Bachelet, Virginia Gamba y Macky Sally, son ocho los candidatos que continúan en carrera. Quien corre con más ventaja es, justamente, Rebeca Grynspan. En la octava votación informal del Consejo de Seguridad, su candidatura fue obtuvo más votos de aliento, seguida del argentino Rafael Grossi.

Entre los firmantes chilenos se encuentran los exministros de Relaciones Exteriores José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Mariano Fernández, Alberto van Klaveren, Heraldo Muñoz e Ignacio Walker, ligados a la centroizquierda y la Democracia Cristiana. Los excancilleres de América Latina y el Caribe, a su vez, corresponden a figuras identificadas con la izquierda, el centro y la derecha.

En la carta abierta, los firmantes reiteraron su voluntad de que una mujer de América Latina ocupe esta responsabilidad. “Hoy queremos dar un paso más. En un contexto internacional marcado por profundas divisiones geopolíticas, múltiples conflictos y un creciente cuestionamiento del multilateralismo, las Naciones Unidas necesitan un liderazgo capaz de recuperar la confianza, construir consensos y reafirmar la vigencia de los principios de su Carta. En este marco, expresamos nuestro respaldo a la candidatura de Rebeca Grynspan”, expresaron.

El respaldo que Grynspan ha conseguido en las votaciones informales, aseguraron, “constituye una clara señal del respaldo que ha logrado reunir y de la solidez de su candidatura”. Asimismo, destacaron su trayectoria como vicepresidenta de Costa Rica, así como al mando de la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

“América Latina y el Caribe tiene mucho que aportar a la construcción de un orden internacional basado en el derecho internacional, la cooperación y la solución pacífica de las controversias. Nuestra región cuenta con una larga tradición diplomática y una vocación multilateral particularmente relevante en este momento. La elección de una mujer de América Latina y el Caribe representaría un hito histórico. Pero, sobre todo, debe ser una decisión sustentada en la experiencia, las capacidades y la visión de quien asuma esta responsabilidad”, añadieron.

Los 27 firmantes

Francisco Alvarez de Soto, Panamá

Roberto Alvarez, República Dominicana

Ricardo Alberto Arias, Panamá

Carolina Barco, Colombia

Norman Caldera, Nicaragua

Mariano Fernández, Chile

Luis Gallegos Chiriboga, Ecuador

Diego Garcia-Sayán, Perú

Federico González, Paraguay

Manuel A. González, Costa Rica

María Angela Holguin, Colombia

Samuel Lewis, Panam

José Miguel Insulza, Chile

Eladio Loizaga, Paraguay

Susana Malcorra, Argentina

María Emma Mejía, Colombia

Carlos Raúl Morales, Guatemala

Heraldo Muñoz, Chile

María Lucía Ramírez, Colombia

Claudia Ruiz Massieu, Mexico

Isabel de Saint Malo, Panamá

Bernardo Sepúlveda Amor, México

Manuel Tovar, Costa Rica

Juan Gabriel Valdés, Chile

Alberto van Klaveren, Chile

Ignacio Walker, Chile

Allan Wagner, Perú