“Tiene que cuidar las formas”: la reprimenda de Alessandri a Quiroz por altercado en la Cámara

El presidente de la Cámara reconoció que el ministro “cometió un error” pero aún así “lo enmendó rápidamente”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a lo ocurrido en el hemiciclo entre parlamentarios y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En medio de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, el secretario de Estado pidió “llevar la discusión realmente a un plano un poquito más elevado” y manifestó que “sé que la mayoría de ustedes hablan por el reel, hablan por las redes“.

En conversación con ADN Radio, el diputado Alessandri señaló que “efectivamente, se produjo un alboroto ahí en el Congreso”, y con respecto a Quiroz indicó que “uno puede tener opiniones respecto a la labor del Congreso, pero cuando representa un poder del Estado, como es el caso un ministro de Estado, y va a tramitar un proyecto donde otro poder del Estado, tiene que cuidar las formas“.

“No corresponde, hubo un alboroto, y efectivamente yo llamé a la orden al ministro de Hacienda y le pedí que se ciñera al tema, que es la Ley de Presupuesto, la más importante del año, y no a la forma como comunican los parlamentarios”, añadió.

Por lo mismo, continuó, “cuando uno está ante otro poder del Estado, mantiene cierta formalidad, y él lo entendió rápidamente, y de ahí en adelante lo mantuvo“.

Pese a lo ocurrido, Alessandri destacó que ha visto a Quiroz “especialmente cuidadoso en las formas, y, evidentemente, ayer sí cometió un error, lo enmendó rápidamente, y tanto así que siguió después la discusión”.