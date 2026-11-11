AliExpress anuncia su mes de mayores ofertas en el año, con descuentos por el 11.11 y Black Friday

Durante todo noviembre, la plataforma tendrá rebajas de hasta un 80% en productos Lenovo, Ugreen, GameSir y 70mai, marcas certificadas por su programa Brand+. Además, un nuevo sistema permite devoluciones gratuitas dentro de 90 días y puntos de retiro en alianza con BlueExpress.

Con descuentos de hasta 80%, AliExpress anunció una campaña que reunirá las promociones del 11.11 y Black Friday durante todo noviembre en Chile. La plataforma de comercio electrónico incluirá una selección de productos de audio, accesorios para el celular, controles de videojuegos y cámaras para el auto. La campaña principal del 11.11 se realizará del 1 al 18 de noviembre, y la fase de Black Friday y CyberMonday, del 19 de noviembre al 3 de diciembre.

Las ofertas consideran atractivas alternativas para quienes quieren renovar sus dispositivos o adelantar regalos de fin de año. Junto con los descuentos, AliExpress incorpora marcas seleccionadas a través de su programa Brand+ y nuevos servicios para facilitar el retiro de los pedidos, junto con la opción de devolver compras.

Marcas y productos que se suman a la campaña

En audio, Lenovo tendrá disponibles los audífonos inalámbricos LE302 OWS, que utilizan un diseño abierto y se apoyan por fuera del canal auditivo. Este formato, conocido como OWS (Open Wearable Stereo), ofrece una alternativa para quienes prefieren este tipo de ajuste para escuchar música, podcasts u otros contenidos durante el día.

Ugreen, en tanto, trae el power bank Nexode de 200 W y 25.000 mAh, una batería externa que permite cargar celulares, tablets y notebooks compatibles, y conectar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. También incorpora una pantalla que muestra la batería disponible y la información de carga. La propuesta se complementa con Smart Finder, un localizador que ayuda a encontrar objetos de uso cotidiano, como las llaves, la billetera o una mochila, desde el celular.

Para los aficionados a los videojuegos, GameSir incorpora el control inalámbrico G7 Pro, edición especial de Zenless Zone Zero. El modelo combina una presentación inspirada en el videojuego con opciones para personalizar el equipo, como una carcasa magnética intercambiable. Además, cuenta con cuatro motores de vibración, distribuidos entre empuñaduras y gatillos.

En accesorios para el auto, estará con descuento la cámara T800E 4K de tres canales de 70mai. Su configuración permite registrar lo que ocurre frente al vehículo, en el interior y en la parte trasera, con resolución 4K en la cámara frontal. Esta cobertura entrega un registro de los recorridos desde distintos ángulos, que puede servir de respaldo ante un incidente. El equipo también incorpora un supercondensador, GPS y acceso a las grabaciones desde una app.

Opciones para recibir y devolver las compras

La campaña de este mes de noviembre también incorpora nuevas opciones para recibir los pedidos. A través de la alianza con BlueExpress, se suman puntos de retiro oficiales en todo el país donde los usuarios podrán recoger los envíos como alternativa a la entrega a domicilio. Y en caso de necesitar devolver una compra, el servicio Free Return permite hacerlo sin costo dentro de un plazo de 90 días. Su uso está sujeto a las condiciones del servicio, que deben revisarse para cada producto.

Así, para quienes tienen una compra en vista, o quieren adelantar los regalos de navidad, esta campaña será una oportunidad para vitrinear y comparar ofertas durante noviembre. Los productos, descuentos y condiciones se pueden revisar directamente en www.aliexpress.com.