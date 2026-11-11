La cifra convierte el caso en uno de los mayores robos bancarios registrados en la historia de Chile.

Un botín de $8.520 millones, además de 80 mil dólares y 30 mil euros, fue el monto de robo bancario desde una sucursal del BCI ubicada en pleno centro de Concepción, según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI).

La cifra convierte el caso en uno de los mayores robos bancarios registrados en la historia de Chile.

El mayor robo bancario de Chile: confirman botín de $8.520 millones en Concepción

La jefa de la Región Policial del Bío Bío, prefecta inspectora Carolina Namor, explicó que el banco concluyó el arqueo de sus fondos y que, en coordinación con los peritos de la PDI, fue posible determinar la cantidad exacta de dinero que desapareció desde la sucursal.

En paralelo, la Fiscalía Regional del Bío Bío entregó nuevos antecedentes sobre la planificación del delito. De acuerdo con las primeras diligencias, al menos 10 personas habrían participado en el atraco, que contempló una serie de maniobras para evitar ser descubiertos y acceder al recinto bancario.

Entre las acciones identificadas por los investigadores figura la intervención previa de una cámara de seguridad instalada en las inmediaciones del banco.

Posteriormente, los involucrados habrían ingresado desde una propiedad colindante, donde hicieron un forado en un muro de 60 centímetros de espesor para llegar hasta el interior de la sucursal.

Sobre la complejidad del caso, el fiscal regional Roberto Garrido sostuvo que los resguardos adoptados por los responsables representan un desafío para las diligencias que buscan esclarecer la operación y determinar las responsabilidades de cada participante.

Por ahora, equipos especializados de la PDI y el Ministerio Público continúan trabajando en el sitio del suceso para reunir rastros y evidencias que permitan reconstruir los desplazamientos y métodos utilizados.