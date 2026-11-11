En la medición correspondiente a noviembre de 2026, el jefe de Estado obtuvo apenas un 33,5% de percepción positiva, ubicándose entre los tres gobernantes con peor evaluación en sus respectivos países.

El presidente, José Antonio Kast, continúa perdiendo terreno en la evaluación ciudadana y registró una nueva caída en el ranking de imagen de mandatarios latinoamericanos elaborado por CB Global Data.

En la medición correspondiente a noviembre de 2026, el jefe de Estado obtuvo apenas un 33,5% de percepción positiva, ubicándose entre los tres gobernantes con peor evaluación en sus respectivos países.

El desplome de Kast en ranking presidencial: quedó entre los tres peores evaluados de Latinoamérica

La cifra representa un nuevo retroceso para el mandatario chileno, cuya posición ha descendido progresivamente durante los últimos meses. En agosto se encontraba en el noveno lugar de la clasificación, pero en septiembre cayó al puesto 11 y en octubre retrocedió hasta la posición 12.

Ahora, el sondeo de noviembre lo ubicó en el puesto 16 de un total de 18 presidentes considerados, consolidando una de las evaluaciones más bajas de la región. De esta manera, Kast aparece entre los tres mandatarios con menor respaldo ciudadano, junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y al exgobernante de Paraguay, Santiago Peña.

En cuanto a la metodología, la medición se llevó a cabo entre el 4 y el 9 de noviembre. Para el caso chileno, CB Global Data consideró una muestra de 3.065 personas y estableció un margen de error de 1,8%, según los antecedentes incluidos en el resumen ejecutivo del estudio.

En el otro extremo de la clasificación figuran los presidentes que alcanzaron las mayores cifras de imagen positiva. El primer lugar fue para Claudia Sheinbaum, de México, con un 69,8%, seguida muy de cerca por Nayib Bukele, de El Salvador, quien obtuvo un 69,5%.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, completó los tres primeros puestos con un 52,3% de evaluación favorable.

Así, mientras estos mandatarios lideran la medición regional, Kast profundiza su caída y queda en el tramo inferior del ranking elaborado por la consultora.