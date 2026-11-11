De Bombo Fica a Francisca Valenzuela: conoce la parrilla completa del Festival del Huaso de Olmué 2027

El certamen será conducido por José Miguel Viñuela junto a Diana Bolocco y se llevará a cabo entre el 14 y el 17 de enero.

Chilevisión junto a Bizarro dieron a conocer la parrilla completa de artistas que formarán parte del Festival del Huaso de Olmué 2027, el cual se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de enero en el emblemático escenario de El Patagual.

El anuncio estuvo encabezado por la nueva dupla encargada de conducir las cuatro jornadas del certamen: Diana Bolocco y José Miguel Viñuela.

La organización destacó que la edición 2027 “reunirá a destacados exponentes de la música nacional e internacional, en una propuesta que volverá a poner en valor las raíces, la identidad y las tradiciones musicales de Chile y Latinoamérica, consolidando al Festival como uno de los encuentros folclóricos más importantes de la temporada estival”.

Festival del Huaso de Olmué 2027 día por día

Jueves 14 de enero

Los Pericos.

Bombo Fica.

El Llanero de Ñuble,

Viernes 15 de enero

Illapu.

Tachuela chico, Pastelito de Chile y Junior.

Cami.

Sábado 16 de enero

Francisca Valenzuela.

Maly Jorquiera.

Javiera Mena.

Domingo 17 de enero

Sinaka.

Diego Urrutia.

Amigo de Artistas.

Quienes quieran asistir de público, la venta de entradas para disfrutar de las cuatro jornadas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el lunes 16 de noviembre a las 10:00 horas, con un descuento del 20% pagando con las tarjetas de BancoEstado.