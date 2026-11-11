De Bombo Fica a Francisca Valenzuela: conoce la parrilla completa del Festival del Huaso de Olmué 2027

Chilevisión junto a Bizarro dieron a conocer la parrilla completa de artistas que formarán parte del Festival del Huaso de Olmué 2027, el cual se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de enero en el emblemático escenario de El Patagual.
El anuncio estuvo encabezado por la nueva dupla encargada de conducir las cuatro jornadas del certamen: Diana Bolocco y José Miguel Viñuela.
La organización destacó que la edición 2027 “reunirá a destacados exponentes de la música nacional e internacional, en una propuesta que volverá a poner en valor las raíces, la identidad y las tradiciones musicales de Chile y Latinoamérica, consolidando al Festival como uno de los encuentros folclóricos más importantes de la temporada estival”.
Festival del Huaso de Olmué 2027 día por día
Jueves 14 de enero
- Los Pericos.
- Bombo Fica.
- El Llanero de Ñuble,
Viernes 15 de enero
- Illapu.
- Tachuela chico, Pastelito de Chile y Junior.
- Cami.
Sábado 16 de enero
- Francisca Valenzuela.
- Maly Jorquiera.
- Javiera Mena.
Domingo 17 de enero
- Sinaka.
- Diego Urrutia.
- Amigo de Artistas.
Quienes quieran asistir de público, la venta de entradas para disfrutar de las cuatro jornadas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el lunes 16 de noviembre a las 10:00 horas, con un descuento del 20% pagando con las tarjetas de BancoEstado.