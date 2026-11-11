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De Bombo Fica a Francisca Valenzuela: conoce la parrilla completa del Festival del Huaso de Olmué 2027

El certamen será conducido por José Miguel Viñuela junto a Diana Bolocco y se llevará a cabo entre el 14 y el 17 de enero.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Chilevisión junto a Bizarro dieron a conocer la parrilla completa de artistas que formarán parte del Festival del Huaso de Olmué 2027, el cual se llevará a cabo los días 14, 15, 16 y 17 de enero en el emblemático escenario de El Patagual.

El anuncio estuvo encabezado por la nueva dupla encargada de conducir las cuatro jornadas del certamen: Diana Bolocco y José Miguel Viñuela.

La organización destacó que la edición 2027 “reunirá a destacados exponentes de la música nacional e internacional, en una propuesta que volverá a poner en valor las raíces, la identidad y las tradiciones musicales de Chile y Latinoamérica, consolidando al Festival como uno de los encuentros folclóricos más importantes de la temporada estival”.

Festival del Huaso de Olmué 2027 día por día

Jueves 14 de enero

  • Los Pericos.
  • Bombo Fica.
  • El Llanero de Ñuble,

Viernes 15 de enero

  • Illapu.
  • Tachuela chico, Pastelito de Chile y Junior.
  • Cami.

Sábado 16 de enero

  • Francisca Valenzuela.
  • Maly Jorquiera.
  • Javiera Mena.

Domingo 17 de enero

  • Sinaka.
  • Diego Urrutia.
  • Amigo de Artistas.

Quienes quieran asistir de público, la venta de entradas para disfrutar de las cuatro jornadas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el lunes 16 de noviembre a las 10:00 horas, con un descuento del 20% pagando con las tarjetas de BancoEstado.

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