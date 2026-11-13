Cómo alineará La Roja ante Colombia en Cali: a qué hora juega y dónde ver el partido por TV

“Estos partidos son tremendamente necesarios para ir viendo en qué nivel estamos”, manifestó el entrenador Nicolás Córdova.

X.

La Roja enfrentará este viernes a Colombia en el primero de los dos amistosos programados con el elenco cafetero, y el técnico nacional, Nicolás Córdova, ya definió el equipo que saldrá a la cancha del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

Previo al duelo, el entrenador de la Selección Chilena manifestó que “estos partidos son tremendamente necesarios para ir viendo en qué nivel estamos“.

“Sabemos que es una selección sumamente fuerte, que tiene jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo. El futbolista colombiano hoy está muy bien posicionado a nivel mundial“, complementó Nicolás Córdova.

La alineación de La Roja ante Colombia

De acuerdo con lo programado, el partido de este viernes 13 de noviembre entre La Roja y Colombia se comenzará a disputar a partir de las 21:00 hora de Chile en el estadio caleño.

En Chile, el amistoso entre ambos equipos sudamericanos lo transmitirá Mega en televisión abierta, además de su plataforma de streaming Mega GO.

En cuanto a la alineación que presentará Nicolás Córdova, será con Lawrence Vigouroux en el arco; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Diego Ulloa en el fondo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Gabriel Suazo al medio; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia en ataque.