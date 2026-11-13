Gobierno respalda a Irarrázaval por demanda de Tesorería: “No tiene ninguna incompatibilidad para seguir asesorando”

La empresa donde el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda aparece como fundador y propietario, adeuda más de $140 millones de pesos en derechos de agua.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la demanda que presentó la Tesorería General de la República contra la empresa Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A. (QTG) -en la cual Alejandro Irarrázaval es fundador y propietario- por el no pago de impuestos por derechos de agua entre 2015 y 2026, con excepciones de 2016 y 2018. Dicha cifra asciende a 149 millones de pesos hasta 2025.

Con la acción judicial, se inició por ley un procedimiento para efectuar un “remate público” de este derecho.

Irarrázaval “no tiene participación en la sociedad” demandada por Tesorería

En conversación con T13, el subsecretario del Interior aseguró que desde que Alejandro Irarrázaval asumió su rol en el Gobierno de José Antonio Kast, no tiene ninguna participación en la administración de la sociedad que fue demandada por Tesorería.

“Es una sociedad que tiene disputa sobre la propiedad, que están en sede administrativa y es un tema que se está viendo en los canales que corresponde. Pero él hoy, desde que asumió, no tiene participación en la sociedad”, dijo Arenas.

“Habrá el procedimiento administrativo que está en curso, pero con esta información, sin duda que el señor Alejandro Irarrazaval no tiene ninguna incompatibilidad para seguir asesorando al Gobierno”, aseveró el vocero.