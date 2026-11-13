“Liviana y mal preparada”: Arenas cuestionó la acusación constitucional contra el ministro Rabat

“El ministro responderá. Es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien”, auguró el vocero de Gobierno.

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El subsecretario de la Segegob y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, calificó como “liviana y mal preparada” la acusación constitucional que presentó la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a violadores de niños y criminales de lesa humanidad.

Tras dos semanas desde que se anunció, este jueves las bancadas de diputados de la oposición ingresaron el libelo, de tres capítulos, al Congreso Nacional.

De acuerdo con lo expuesto por los legisladores que la impulsaron, la acusación constitucional se fundamenta en la causal de infracción de la Constitución o las leyes.

Arenas y la acusación constitucional contra Rabat

Al abordar la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, el vocero Gonzalo Arenas la consideró “mal preparada”.

“Por fin la presentaron, ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política“, señaló el subsecretario de la Segegob.

Según planteó en diálogo con 24 Horas, los diputados de oposición elaboraron “un texto, hasta donde conozco, bastante liviano, que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional“.

Sobre el libelo, “el ministro responderá. Es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien”.

Respecto de la acusación constitucional, la calificó de “liviana, de mal preparada, ideológicamente sesgada”, por lo que “no puede tener ningún triunfo en el Congreso“.