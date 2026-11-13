Innovación para combatir la desertificación: TACHI Bio gana el Desafío Conectagro 2026 de la SNA y SQM

La compañía biotecnológica fue premiada por desarrollar un bioestimulante a base de microalgas vivas, que busca recuperar suelos degradados frente al avance de la desertificación.

La startup TACHI Bio, creadora de un bioestimulante elaborado a partir de microalgas vivas para recuperar la actividad biológica del suelo, se adjudicó la sexta edición del Desafío Conectagro. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y SQM, busca promover soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la competitividad, sostenibilidad y productividad del sector agrícola.

La competencia tuvo su final el pasado jueves 5 de noviembre, instancia en la que TACHI Bio superó a Bioroute y Agromanager. Como reconocimiento, recibió un premio de $10 millones, además de la posibilidad de presentar su propuesta ante el Consejo de la SNA y acceder a acompañamiento técnico especializado para impulsar el crecimiento de su proyecto.

Esta corresponde a la tercera edición que se desarrolla en alianza con SQM, compañía que promueve iniciativas de agricultura en el desierto en el norte del país, en conjunto con comunidades y agricultores locales.

“Estamos convencidos de que la agricultura y la innovación van muy de la mano, y que, junto a la SNA, los emprendedores y el ecosistema completo de la agricultura chilena se pueden lograr grandes cambios”, afirmó Aníbal Abogabir, gerente de Comunidades y Asuntos Públicos de SQM. El ejecutivo agregó que el trabajo colaborativo busca fortalecer al ecosistema agrícola nacional, permitiendo que las innovaciones desarrolladas en Chile puedan replicarse en distintas partes del mundo.

Desde la SNA, en tanto, destacaron el rol de Conectagro como un espacio para vincular el emprendimiento con las necesidades del campo. “Estamos conectando a un mundo maravilloso, que es el mundo rural, con jóvenes innovadores y emprendedores que nos están ayudando a modernizar la agricultura chilena”, señaló Antonio Walker, presidente del gremio.

Asimismo, resaltó la contribución de la propuesta ganadora para incorporar más materia orgánica al desierto y prevenir la erosión de los suelos.

Así funciona la solución ganadora

La solución desarrollada por TACHI Bio lleva el nombre de RevitallS y se produce a partir de Chlorella, una microalga de agua dulce que la propia compañía cultiva y que se aplica viva a través de fertirriego. Su tecnología apunta a recuperar la actividad biológica de la rizósfera, aumentar la retención de agua y mejorar la salud de los suelos degradados, una problemática que ha ido adquiriendo mayor relevancia en el país.

Carlos Araya, CEO y cofundador de la startup, explicó que decidieron participar en el desafío por la posibilidad de trabajar junto a la SNA y acercar su desarrollo a los productores agrícolas. “Lograr conectar con miles de agricultores, que pudiéramos entender mucho mejor el problema en el campo y desarrollar soluciones junto con ello, era una oportunidad única que no podíamos dejar pasar”, señaló.

El jurado estuvo compuesto por Patricia Vildósola, editora de Revista del Campo de El Mercurio y presidenta de la instancia; Antonio Walker; y Rodrigo Real, gerente de Innovación y Desarrollo Comercial de SQM. Respecto de la elección, Vildósola reconoció que la evaluación fue compleja, debido a las diferencias entre las tres iniciativas finalistas y a que la votación del público también estuvo muy estrecha.

“Lo que nos ayudó a determinarlo fue que se trataba de una solución de suelos de largo plazo, que puede ser aplicada no solo a un rubro, sino que a agricultura extensiva, hortalizas y frutales, y que soluciona un problema creciente que nos trae el cambio climático, como es la desertificación”, sostuvo Vildósola.

La startup ya trabaja en sus planes de expansión internacional. TACHI Bio inició su proceso de exportación y cuenta con contratos en México y el sur de Perú, mientras que también analiza la posibilidad de realizar proyectos piloto en Estados Unidos. En esa línea, Rodrigo Real destacó que “Chile perfectamente puede ser una fuente de ideas, nuevos productos y tecnologías que pueden ser aplicadas a nivel mundial”.