Compañeros de ruta

En octubre de 1972, los camioneros paralizaron el país y la izquierda los señaló como los sepultureros de su proyecto. En noviembre de 2026, los camioneros vuelven a cortar las carreteras y la izquierda los aplaude desde la berma.

En octubre de 1972, los camioneros iniciaron una paralización nacional que puso contra las cuerdas al gobierno de Salvador Allende. La izquierda siempre ha visto en ese paro una pieza clave de la desestabilización que condujo al trágico final de la Unidad Popular, y desde entonces la separó de los transportistas una distancia que parecía irreconciliable.

Más de 50 años después, en una de esas curiosidades que regala la política, la izquierda y los camioneros comparten trinchera para intentar asfixiar al gobierno de José Antonio Kast.

Para llegar hasta ahí, la oposición tuvo que desprenderse de sus dogmas más queridos. Casi sin excepciones ha salido a exigir la rebaja o la eliminación de un impuesto, y ha preferido olvidar el discurso ambiental con que justificaba los tributos a los combustibles como una compensación mínima por sus externalidades negativas.

Los históricos dirigentes de los gremios más poderosos del transporte de carga y los diputados y senadores de izquierda presionan y amenazan al unísono a La Moneda para que ponga fin al impuesto específico. Es probable que esos parlamentarios ignoren que hace un buen rato los camioneros no pagan impuesto específico por el diésel, precisamente porque el Mepco ha seguido operando. Y lo ignoran porque terminaron creyéndose su propio cuento, ese según el cual durante este gobierno “dejó de operar el Mepco” y que repiten una y otra vez desde el “bencinazo” de marzo.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó esta semana que eliminar el impuesto al diésel no cambiaría nada, porque el Mepco ya lo tiene bajo cero. La oposición exige, entonces, derogar para los camioneros un tributo que los camioneros no pagan.

La ironía es completa. La izquierda que hizo carrera denunciando los privilegios tributarios de los poderosos y las exenciones a la medida, empuja hoy con entusiasmo un régimen tributario privilegiado para un grupo de poder. Uno que, además, no negocia en los pasillos del Congreso, sino cortando carreteras. Si los beneficiarios fueran bancos o mineras, hablaría de lobby, cocina y de abuso. Como son camioneros en paro contra Kast, habla de demandas sociales.

En Tele13 Radio, Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, habló de chantaje y llamó a los camioneros “contribuyentes súper privilegiados”. Recordó que el diésel contamina, enferma y destruye carreteras, y que los beneficios tributarios del gremio crecieron durante 25 años al ritmo de sus movilizaciones. Ninguna farmacia ni supermercado, dijo, podría paralizar para arrancarle al Estado una rebaja de impuestos. Son, casi palabra por palabra, los argumentos que la izquierda repitió durante décadas. Hoy los escucha con silencio cómplice y casi servil.

Según el último Informe de Finanzas Públicas, citado por La Tercera, terminar con el impuesto específico le costaría al Fisco unos US$3.100 millones al año. El sector que gobernó cuatro años reclamando más recaudación para financiar derechos sociales patrocina ahora un forado de ese tamaño, sin decir qué pensión, qué hospital o qué escuela se va a dejar de lado.

Nadie discute que el alza del diésel golpea a miles de pequeños transportistas ni que su malestar es legítimo. Pero atender ese malestar es una cosa, y convertir el corte de rutas en método para fijar impuestos es otra muy distinta. Quienes durante medio siglo denunciaron el paro de octubre como sedición debieran ser los primeros en entenderlo.

La derecha tampoco ha sido ajena a esta bandera. Cuando fue oposición también promovió rebajar el impuesto específico. Pero en su caso no hay contradicción alguna, porque ese sector siempre ha estado a favor de reducir impuestos, todo tipo de impuestos, y lo dice sin rubor. Nunca levantó sobre este tributo una doctrina ambiental ni una épica de justicia tributaria. La izquierda sí, y por eso es la única que hoy tiene principios que traicionar.

En octubre de 1972, los camioneros paralizaron el país y la izquierda los señaló como los sepultureros de su proyecto. En noviembre de 2026, los camioneros vuelven a cortar las carreteras y la izquierda los aplaude desde la berma. No cambiaron los camioneros. Cambió el inquilino de La Moneda.