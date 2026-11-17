El evento tendrá lugar este miércoles en el Centro Cultural Estación Mapocho y contará con la participación de Carolina Goic, Mario Desbordes y Ricardo Solari.

En el marco de la conmemoración de los 10 años del fallecimiento del expresidente Patricio Aylwin Azócar, la fundación que lleva su nombre organizó un evento en torno a sus memorias políticas.

Durante la cita, se presentará “El Reencuentro de los Demócratas”, libro del expresidente originalmente publicado en 1998 y reeditado 20 años más tarde por el Fondo de Cultura Económica con capítulos inéditos.

Mediante el testimonio personal de Aylwin, la obra da cuenta del complejo camino que debió recorrer Chile para recuperar la democracia perdida en 1973. El libro reúne documentos de archivo recopilados por el autor y repasa hitos clave como el plebiscito de 1988 e incluso su asunción como presidente el 11 de marzo de 1990.

El evento se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, durante la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), a las 18:00 horas. Participarán en él la exsenadora Carolina Goic, el exministro Ricardo Solari y el alcalde de Santiago Mario Desbordes.