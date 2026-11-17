El titular de Agricultura señaló que este año “vamos a comer fruta como locos” como consecuencia de fenómenos climáticos y el paro de camioneros. La senadora PS Paulina Vodanovic lo acusó de celebrar “la desgracia”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreció disculpas a nombre del Gobierno, por los dichos de su par de Agricultura, Jaime Campos, sobre el consumo de fruta de este verano.

En medio del paro de los camioneros llevado a cabo la semana pasada, Campos advirtió que la exportación de frutas caería como consecuencia de las manifestaciones y de los fenómenos climáticos. “No me sorprendería que, mirado del punto de vista interno, ya que opera la ley de oferta y demanda, este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos, porque parte de lo que no vamos a poder exportar se va a vender en el mercado interno”, dijo a radio infinita.

Los dichos de Campos no cayeron bien entre los parlamentarios. En el oficialismo, en particular desde Renovación Nacional, el diputado René García y el senador Miguel Becker calificaron estos declaraciones como “desafortunadas”. Ayer, durante la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, le hizo notar su molestia al ministro Quiroz por el mismo tema.

“El ministro de Agricultura, socarronamente, dijo vamos a comer ricas frutas este año celebrando la desgracia y la tragedia que ha ocurrido en las zonas agrícolas donde, efectivamente, las frutas, las cerezas, que son una parte importante del PIB y bien lo sabe el ministro presente, que se exportan, le aportan al país”, dijo la representante de la Región del Maule.

Ante este emplazamiento, Quiroz respondió: “Primero que nada, quisiera, a nombre del Gobierno, disculparme por las palabras usadas por el ministro de Agricultura. No corresponde haberse referido de esa manera, de modo irónico, una situación tan complejo como es perder las exportaciones”.

El secretario de Estado también valoró el aporte del mundo agroindustrial y precisó que Campos “lo dijo sin intención“.