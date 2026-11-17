“Un país que no crece no puede cuidar a sus familias”, aseveró el mandatario chileno durante su intervención en la ciudad de Shenzhen.

El Presidente José Antonio Kast inició este martes sus actividades oficiales en China con su participación en la APEC CEO Summit, en Shenzhen, en la segunda escala de su gira por Asia.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario manifestó que “durante demasiado tiempo se habló de desarrollo sostenible, poniendo todo el acento en la segunda palabra y olvidando la primera“.

A continuación, ahondó en el tema y aseveró que “sin desarrollo, nada es sostenible” y que “no hay sostenibilidad sin crecimiento”.

“Un país que no crece no puede cuidar a sus familias, no puede financiar su educación ni su salud, y tampoco puede proteger su medio ambiente“, argumentó.

Luego planteó que “son los países que crecen los que tienen los recursos y la tecnología para cuidar su entorno”, e indicó que “un desarrollo financiado con deuda que pagarán nuestros hijos, no es sostenible”.

Lo que dijo José Antonio Kast en China sobre política ambiental

Durante su intervención en la APEC CEO Summit en China, el Presidente José Antonio Kast manifestó que “un mundo más limpio necesita más minería. Más energía y más infraestructura, bien hechas, con los mejores estándares”.

“Nadie invierte a treinta años si las reglas cambian cada tres o cuatro años. Por eso la certeza jurídica también es política ambiental. Cada buen proyecto que se queda años esperando un permiso es energía limpia que no llega y empleo que no se crea”, añadió.

Tras aseverar que ningún país puede cumplir con las metas de desarrollo y sostenibilidad por sí solo, señaló que “necesitamos relaciones, acuerdos y colaboración mutua. Y para que esa cooperación dure, tiene que ser justa”.

“Deben existir reglas claras y que se cumplan. Por eso valoramos APEC. Somos 21 economías, con sistemas políticos distintos e intereses distintos. Y aun así llevamos más de tres décadas sentándonos a la misma mesa para resolver problemas concretos”, apuntó al respecto.

En la parte final de su intervención, el mandatario chileno indicó que “menos declaraciones y más soluciones es el espíritu que necesita nuestra región”, y aseveró que “Chile está tratando de vivir estas tres ideas: crecimiento, reglas claras y confianza. Estamos ordenando la casa“, concluyó.