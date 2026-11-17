“Parecieran estar saltándose los protocolos que permiten que esos acuerdos sean transparentes, se hagan de acuerdo a la normativa vigente, tengan los resguardos que se requieran”, cerró la otrora ministra de Ciencia.

AGENCIA UNO

Aisén Etcheverry, ex ministra de Ciencia del gobierno de Gabriel Boric, expresó sus dudas respecto al acuerdo alcanzado entre la actual titular de la cartera, Ximena Lincolao, y OpenAI, para explorar el uso de inteligencia artificial en el sector público.

Etcheverry indicó a radio 13c que desde el Gobierno se deben despejar una serie de dudas respecto el alcance de la alianza y sus condiciones, calificándolo de “preocupante”.

La ex secretaria de Estado planteó que para concretar este tipo de convenio hay que clarificar “con quién se hacen, cuál es el contenido de esas colaboraciones y cuáles son los intercambios que hay a propósito de esas colaboraciones y el contexto en el que se dan son súper relevantes“.

En esta línea, Aisén Etcheverry cuestionó que no se analizara la eventual controversia que generaría un acuerdo con OpenAI y falta de transparencia de su contenido.

“No prever que va a generar al menos muchas preguntas y, por lo tanto, estar listo para presentar y mostrar el contenido, si es que efectivamente ese contenido no tiene nada de malo, es a lo menos una torpeza política“, puntualizó la ahora vicerrectora de investigación de la Universidad Alberto Hurtado.

Aisén Etchverry puso especial énfasis en las polémicas en las cuales se ha visto involucrada OpenAI, indicando que “estamos hablando de una compañía que no es cualquier compañía, que está involucrada en un montón de casos bastante polémicos“.

“Parecieran estar saltándose los protocolos que permiten que esos acuerdos sean transparentes, se hagan de acuerdo a la normativa vigente, tengan los resguardos que se requieran”, cerró la otrora ministra de Ciencia.