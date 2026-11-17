La histórica sede de Cal y Canto seguirá funcionando, pese a que sus ventas aún están entre un 30% y un 40% por debajo de los niveles previos al estallido social.

La tradicional picada santiaguina La Piojera prepara su llegada al Mall Barrio Independencia, donde instalará un nuevo restaurante junto al torreón de la antigua Cervecería Ebner.

El proyecto registra un 60% de avance y la administración espera inaugurar el recinto antes de Navidad, con una propuesta gastronómica que mantendrá preparaciones típicas de su carta, pero sumará nuevas alternativas para atraer a familias y estudiantes universitarios.

La Piojera abrirá nueva sucursal en mall de Santiago con terremoto sin alcohol y carta ampliada

Según explicó Mauricio Gajardo, administrador y representante legal del establecimiento, las obras consideran la unión de dos espacios para habilitar un solo local. “Estamos con un 60% de avance de los locales”, indicó a LUN, agregando que ya cuentan con las patentes de alcohol aprobadas y que la apertura depende de completar los trámites asociados a la integración estructural de ambos recintos.

La expansión se concreta luego de que en 2025 no prosperara un acuerdo para instalarse en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Pese a este nuevo proyecto, La Piojera mantendrá su histórica sede de calle Aillavillú, en las cercanías de Cal y Canto. Sin embargo, el local tradicional todavía no recupera los niveles de público que registraba antes del estallido social: “Las ventas siguen entre el 30% y el 40% menos de lo que eran antes del estallido social”, señaló Gajardo.

En cuanto a la oferta del nuevo restaurante, la carta conservará preparaciones emblemáticas como el pernil, el arrollado de huaso y el costillar, aunque incorporará colaciones, mariscos y coctelería de autor sin alcohol.

Entre las novedades estará una versión sin alcohol del tradicional terremoto, que reemplazará el pipeño por jugo o bebida blanca. Además, los precios serán levemente superiores a los de la sede del centro de Santiago, en una apuesta por atraer a un público más amplio y aumentar la rotación de mesas.