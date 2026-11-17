La tradicional picada santiaguina La Piojera prepara su llegada al Mall Barrio Independencia, donde instalará un nuevo restaurante junto al torreón de la antigua Cervecería Ebner.
El proyecto registra un 60% de avance y la administración espera inaugurar el recinto antes de Navidad, con una propuesta gastronómica que mantendrá preparaciones típicas de su carta, pero sumará nuevas alternativas para atraer a familias y estudiantes universitarios.
La Piojera abrirá nueva sucursal en mall de Santiago con terremoto sin alcohol y carta ampliada
Según explicó Mauricio Gajardo, administrador y representante legal del establecimiento, las obras consideran la unión de dos espacios para habilitar un solo local. “Estamos con un 60% de avance de los locales”, indicó a LUN, agregando que ya cuentan con las patentes de alcohol aprobadas y que la apertura depende de completar los trámites asociados a la integración estructural de ambos recintos.
La expansión se concreta luego de que en 2025 no prosperara un acuerdo para instalarse en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT).
Pese a este nuevo proyecto, La Piojera mantendrá su histórica sede de calle Aillavillú, en las cercanías de Cal y Canto. Sin embargo, el local tradicional todavía no recupera los niveles de público que registraba antes del estallido social: “Las ventas siguen entre el 30% y el 40% menos de lo que eran antes del estallido social”, señaló Gajardo.
En cuanto a la oferta del nuevo restaurante, la carta conservará preparaciones emblemáticas como el pernil, el arrollado de huaso y el costillar, aunque incorporará colaciones, mariscos y coctelería de autor sin alcohol.
Entre las novedades estará una versión sin alcohol del tradicional terremoto, que reemplazará el pipeño por jugo o bebida blanca. Además, los precios serán levemente superiores a los de la sede del centro de Santiago, en una apuesta por atraer a un público más amplio y aumentar la rotación de mesas.