La parlamentaria oficialista entregó una cruda mirada sobre el equipo de ministros del presidente Kast y pidió cambios en los nombres.

AGENCIA UNO

La diputada Macarena Santelices (IND-UDI) realizó un crudo análisis del Gabinete del presidente José Antonio Kast, planteando que la necesidad de concretar el ansiado cambio de ministros, solicitado por diversas voces del oficialismo.

En entrevista con La Tercera, Santelices -quien dejó Republicanos– aseveró que esta medida debe hacerse realidad, tras la controversia generada por la rebaja de condenas a violadores de niños, lo que se suma al desplome del Gobierno en las encuestas.

“Uno no puede tener un gabinete de ministros que están 24/7 dando soluciones, como los ministros Poduje, Chomali, Quiroz, que no descansa, versus otros que de verdad son un cero a la izquierda, que dejan mucho que desear y no están cumpliendo ni siquiera los mínimos que espera el presidente. Ojalá el nivel de compromiso de Arrau lo tuvieran todos los ministros”, planteó la legisladora.

Para la diputada Santelices, “tiene que haber una revisión interna urgente, porque los ministros no están de adorno, están para hacer reales las promesas con las cuales el presidente llegó a gobernar. No está todo perdido, pero hay que recuperar la confianza con resultados. Es una oportunidad que tiene el Presidente para establecer las prioridades y dar un vuelco de timón en un cónclave con los ministros”.

La legisladora oficialista puso énfasis en la labor de dos ministros: Tomás Rau (Trabajo) y Jaime Campos (Agricultura).

“Es cosa de ver cómo se desarrolló cada una de las partidas en la Cámara. Las críticas son contundentes en carteras como Agricultura y Trabajo. Hay carteras que no están cumpliendo ni siquiera los mínimos establecidos”, declaró Santelices.

Sin embargo, la parlamentaria dejó en claro que el cambio de Gabinete no solo debe ser en nombres, sino también de modelo político y “para eso se requiere personas con experiencia. No se puede seguir experimentando con personas que quizás tienen renombre en ciertas áreas si no sabemos si tienen la capacidad de dirigir equipos, llegar a acuerdos y lograr resultados. Es fundamental un cambio de gabinete con ese parámetro establecido: el que no cumple, se va”.