Más tarde, el mandatario asistió a un almuerzo con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con quien abordó las relaciones comerciales entre ambos países.

OFICINA DEL PRESIDENTE.

El Presidente José Antonio Kast encabezó la exhibición y lanzamiento oficial de la temporada de exportación de cerezas chilenas en Shenzhen, ocasión en la que destacó la relación comercial con China.

En la oportunidad, el mandatario resaltó que “Chile y China, como ustedes saben, tienen una larga y sólida relación”.

“Fuimos el primer país de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, y también el primer país en América Latina en firmar un tratado de libre comercio“, complementó.

Kast apuntó que en la actualidad “China es nuestro principal socio comercial, con un intercambio que el año pasado superó los 60 mil millones de dólares”.

A la vez, aseveró que “Chile cumple su palabra. Somos un socio serio y confiable que cree en el libre comercio, que respeta las reglas y que mira esta relación con una visión de largo plazo”.

Lo que dijo Kast sobre la actual temporada de cerezas

Tras destacar el incremento de la superficie destinada al cultivo de cerezas en Chile, José Antonio Kast se refirió a las dificultades registradas en la actual temporada producto del fenómeno de El Niño.

“Esta misma primavera, la lluvia, el granizo, golpearon a muchos huertos. Y hay productores que perdieron gran parte de su fruta que tenía como destino China“, admitió.

No obstante, valoró la importancia de la actividad para el empleo en el país. “Ahora hay cerca de 250.000 personas trabajando en Chile en esta cosecha. Son muchas familias las que dependen de que el producto llegue a China, porque es la posibilidad de mejorar su calidad de vida en base a un trabajo esforzado”, manifestó.

Almuerzo con Keiko Fujimori

Más tarde, el mandatario chileno tomó parte en un almuerzo con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también en la ciudad de Shenzhen.

Según trascendió, en la ocasión ambos jefes de Estado conversaron sobre las relaciones comerciales entre ambos países, así como la organización de un encuentro entre ministros de ambos países, proyectado para el próximo año.

Además, Kast y Fujimori también abordaron el impacto que ha tenido en los dos países el fenómeno de El Niño y la cooperación que se puede establecer en materia de prevención, alerta temprana y gestión de desastres.