Denuncias por Ley Karin, despidos y una relación rota entre la ministra y la subsecretaria del ramo son parte del panorama en la cartera de Ciencia.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, vicepresidente de la República, concretó la esperada reunión con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en medio de la crisis que enfrenta la cartera, con denuncias por Ley Karin, despidos de altos funcionarios y una serie de desencuentros entre la secretaria de Estado y la subsecretaria Carolina Rossi.

Tras el encuentro desarrollado en La Moneda, Alvarado sostuvo que “aquí no se trata de llamado de atención, aquí se trata de reuniones de trabajo, de coordinación, y de revisar los objetivos y los propósitos que tiene el gobierno en materia de innovación, ciencia y tecnología”.

La situación al interior del Ministerio de Ciencia hizo que el vocero Gonzalo Arenas planteara que la cartera dirigida por Lincolao “no ha funcionado como esperábamos”.

“Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, han ido personas del Segundo Piso, pero no es el funcionamiento que esperamos. El presidente ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando, y es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del Gobierno“, declaró el subsecretario a Tolerancia Cero.

Sin embargo, Claudio Alvarado dejó en claro que “la ministra cuenta con todo nuestro respaldo para sacar adelante esas tareas” y la reunión se centró en materias vinculadas con su trabajo, como los acuerdos alcanzados con OpenAI y ElevenLabs sobre inteligencia artificial, entre otros aspectos.

En esta línea, el vicepresidente enfatizó la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos miembros del Gabinete y que el trabajo ministerial de concretarse “con un profundo sentido de responsabilidad, como caracteriza a la ministra, y también debidamente coordinados con el resto de los ministerios involucrados”.