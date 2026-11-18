Desde la oposición aseveraron que este fallo echa por tierra uno de los principales argumentos de Rabat para justificar su actuar.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia, quien enfrenta una acusación constitucional por la rebaja de condenas, por vía administrativa, a violadores de niños, sumó una nueva polémica, luego que la Corte Suprema determinara que debe ser la cartera la que decida la entrega del beneficio a un pederasta.

Esto, tras respaldar la postura de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que insta al Ministerio de Justicia a “acoger o rechazar” la solicitud de reducción de pena de Víctor Manuel Alarcón Torres, de 54 años, condenado por la violación de una niña.

La medida del máximo tribunal se da luego que Fernando Rabat decidiera suspender la tramitación de todos los decretos de rebaja de pena, mientras la oposición presentó una acusación constitucional por la actuación del titular de Justicia.

Ante la controversia por 56 decretos de rebaja de condena para violadores de niños firmados por Rabat, el ministro se defendió aseverando que se limitó a actuar siguiendo una supuesta doctrina de la Corte Suprema de conceder el beneficio.

Para el jefe de bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, lo resuelto por la Suprema echa por tierra la justificación del secretario de Estado para no apelar a las rebajas de condena.

“Vale decir, la Corte Suprema hoy le ha dicho al ministro Rabat, desvirtuando su principal argumento, que él tiene la facultad legal de acoger o rechazar la rebaja de condena”, declaró el legislador a La Tercera.

Leiva, uno de los impulsores de la acusación constitucional, aseveró que “a diferencia de lo que ha planteado y señaló en esta sesión especial, en esta Cámara, el ministro Rabat, de que él sólo podía formalizar o ratificar la rebaja de condena, aquí la propia Corte Suprema ha establecido que él tiene la posibilidad, como sostenemos nosotros en el libelo acusatorio, de acoger o rechazar lo propuesto por la Comisión de Rebaja de Condenas”.

El diputado socialista recalcó que el fallo se convierte en “un insumo que obviamente, insisto, desvirtúa las alegaciones formuladas por el señor ministro en la sede de esta Corporación en la sesión especial y que obviamente lo obligaba a tomar una decisión”.