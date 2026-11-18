La diputada del Partido Republicano descarta que el Gobierno esté en crisis, sostiene que su desaprobación se explica más por un pesimismo de décadas que por una decisión puntual del Ejecutivo y afirma que quienes aprueben la AC contra Rabat faltan a la lealtad con la Constitución.

“Somos víctimas de una herencia que ha resultado de décadas de malas decisiones”, afirma la diputada del Partido Republicano Paz Charpentier para explicar la desaprobación del Gobierno del presidente José Antonio Kast, que a ocho meses de iniciado registra un 27% de aprobación en la última encuesta Cadem y 18% en la encuesta Criteria.

En entrevista con EL DÍNAMO, la parlamentaria —integrante de la Comisión de Educación de la Cámara— descarta que el Gobierno esté en crisis y comenta la polémica imagen del presidente depositando una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh: “Quien actúa teniendo presente el interés de Chile no se humilla”, dice la diputada.

Sobre la AC al ministro Rabat, Charpentier afirma que el libelo “no tiene mérito jurídico” y que la votación más que medir las lealtades al Gobierno será un test sobre quiénes respetan la Constitución.

—¿Se equivocó el vocero Arenas al decir que el PDG no es un partido, sino que un cúmulo de deseos?

—Lo del PDG no es un tema de opinión; es un partido porque cumple con la regla de nuestro ordenamiento jurídico vigente para esos efectos. Escuché las declaraciones del subsecretario y me pregunto ¿qué es un proyecto político sino un conjunto de sueños que un conjunto de personas tiene para Chile? En ese contexto, me parece que todos los partidos políticos tenemos que ser mucho más claros a la hora de comunicar cuál es ese sueño que cada uno tiene para Chile. En eso no solamente el PDG tiene un desafío, sino que todos los partidos políticos que estamos representados en este Congreso Nacional. Ahora bien, entiendo que el subsecretario Arenas ya pidió disculpas, por lo que es momento de pasar la página.

—¿Cree que este impasse puede tener alguna repercusión negativa para el Gobierno considerando que los votos del PDG son clave para frenar la AC contra el ministro Rabat?

—Precisamente porque creo que el PDG es un partido serio, consistente, respetuoso del ordenamiento jurídico vigente, creo que sus miembros debieran votar en contra de la acusación constitucional, porque esta no tiene mérito jurídico.

—Las declaraciones del vocero se dan justo en medio de las críticas de Chile Vamos al modelo político y comunicacional del Gobierno. ¿Hay algo de eso en este traspié del subsecretario?

—Creo que los procesos de comunicación siempre se pueden mejorar y, además, la agenda de un Gobierno de emergencia es súper exigente. Pero no creo que las opiniones políticas del vocero tengan relación directa con un diseño político del gobierno.

Charpentier: “Somos víctimas de una herencia que ha resultado de décadas de malas decisiones”

—¿Está en crisis el Gobierno?

—No. Creo que la desaprobación del Gobierno se explica más por una frustración, un pesimismo generalizado de décadas en nuestro país que con algo más puntual o una decisión o acción concreta del Ejecutivo. Somos víctimas de una herencia que ha resultado de décadas de malas decisiones y de un Estado que conspira contra las necesidades o las urgencias de los chilenos. No he visto que los aviones despeguen a favor del viento, sino que despegan contra el viento. Por eso, en general, insto a los chilenos a que nos rebelemos contra la resignación, contra la frustración y contra el pesimismo, y a que volvamos a creer que Chile es capaz de tener un horizonte de un mejor futuro. Y para eso estamos trabajando.

—Pero en la desaprobación también juegan un papel, por ejemplo, el bencinazo o la crisis del ministro Rabat. ¿No hay decisiones del gobierno que también influyen en esa desesperanza de la ciudadanía?

—Por supuesto, pero más relevante es que tenemos un Estado que ha conspirado en contra de las aspiraciones legítimas de los chilenos de tener un futuro mejor. Sabíamos que se podían producir resultados contraproducentes durante la gestión de este Gobierno y es por eso que tenemos que enfrentarlos, y permitir y apoyar el cambio de rumbo que Chile necesita. Si usted se fija, no tiene que ver con resultados meramente materiales, sino también con resultados de carácter espiritual, que son fundamentales.

Empleo y gobernabilidad: “Espero que mi Gobierno sea mucho más ambicioso en lo que dice relación con la creación de empleos”

—¿A que se refiere con resultados espirituales?

—El resultado espiritual tiene que ver con que Chile requiere recuperar el derecho a soñar. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, los índices en materia de crisis de inseguridad han venido mejorando —falta muchísimo más, esto no es autocomplacencia—, creo que son resultados tal vez acotados, pero que dan cuenta de un cambio de rumbo positivo. Nosotros esperamos que en el corto-mediano plazo sean resultados concretos que le permitan a los chilenos volver a soñar y, en consecuencia, terminar con la desesperanza y poder despegar de una vez por todas, que es lo que todos los chilenos aspiran y necesitan. Y es la razón por la que nosotros quisimos llegar a La Moneda y, en mi caso, al Congreso Nacional.

—En materia económica y de empleo, ¿cuándo debería el gobierno empezar a exhibir resultados en esa materia?

—No soy economista como para dar pronósticos y creo que hasta los economistas son cuidadosos para darlos, pero lo que sí puedo decirle es que espero que mi Gobierno sea mucho más ambicioso en lo que dice relación con la creación de empleos y también en los plazos.

—¿Ese llamado sería también para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y para el ministro del Trabajo, Tomás Rau?

—Yo valoro el trabajo de ambos ministros de manera positiva. Y el llamado no es solo a mi Gobierno propiamente tal, sino también a los parlamentarios a contribuir con iniciativas que lo permitan.

Charpentier sobre polémica ofrenda de Kast a tumba de Ho Chi Minh: “Quien actúa teniendo presente el interés de Chile no se humilla”

—¿Ha sido más difícil gobernar de lo que se preveía antes de entrar a La Moneda?

—No, creo que ha sido tan difícil como lo imaginábamos, porque Chile está preso y es heredero de décadas de malas decisiones. Revertirlas sabíamos que sería un gran desafío y, al menos yo, estoy ansiosa por generar un cambio de rumbo lo más rápido posible y poder cumplir con las expectativas de los chilenos y las expectativas de este gobierno de emergencia. Todos quienes nos sentimos representados en este Gobierno somos responsables de poder mejorar la calidad de vida de los chilenos, y obviamente, de propiciar que el proyecto político, desde el Partido Republicano al menos, trascienda estos cuatro años, que eso es fundamental.

—¿No ha existido un choque con la realidad? Hace años el presidente llamaba asesino a Ho Chi Minh y esta semana tuvo que hacerle una ofrenda floral a su tumba..

—El Presidente de la República institucionalmente cumple dos funciones: jefe de Estado y jefe de gobierno, y yo entiendo que esa ofrenda fue en tanto jefe de Estado. Y yo pienso que quien actúa teniendo presente el interés de Chile no se humilla. Por tanto, si el presidente ha debido poner el interés de Chile por delante a la hora de tomar esa decisión, bienvenida sea. Ahora, personalmente, preferiría no haber visto al presidente homenajeando a Ho Chi Minh. Pero no tengo a la vista cuáles eran las alternativas razonables para dar cumplimiento a las obligaciones de Estado, no de gobierno. Y como no tengo a la vista cuáles eran esas alternativas, no podría plantear por ahora una salida alternativa.

—¿Cree que esto es una lección a futuro en cuanto a medir las palabras, no sólo para el presidente, sino que para el Partido Republicano?

—Nosotros, como parlamentarios, tenemos un rol, y nuestro rol es promover en la esfera pública, en el Congreso Nacional, las ideas que consideramos las mejores para Chile. Las ideas, las opiniones, las interpretaciones históricas que hacemos en esa esfera no son constitutivas de provocaciones ni de ofensas en sí mismas. Es más, tenemos el deber de plantearlas en ese ámbito. Por tanto, en este equipo, cada uno tiene que cumplir su rol.

AC a Rabat: “Vamos a ver qué parlamentarios van a rendir honores al juramento de respetar la Constitución, más que una lealtad al Gobierno”

—¿Cómo ha sido representar al presidente en el Congreso en estos ocho meses?

—El Presidente es originalmente militante de nuestro partido, pero hoy lidera un proyecto político que reúne a distintos partidos heterogéneos, que son su base de sustentación y apoyo. En ese contexto, yo no diría que el proyecto del presidente Kast es el proyecto del Partido Republicano: el proyecto del presidente Kast es el gobierno de emergencia. En ese contexto, el Partido Republicano es un partido más de ese gobierno. Nosotros podemos eventualmente tener diferencias o matices con lo que propone el Ejecutivo y, cuando las tenemos, las comunicamos de manera leal, es decir, de manera privada y por los canales oficiales y pertinentes. Sabemos que tenemos una responsabilidad particular y tratamos de cumplirla de la mejor manera posible.

—¿No le genera incomodidad cuando la UDI quiere instalar que es el partido más leal al presidente?

—Encuentro muy positivo que exista una competencia entre los partidos oficialistas por quién es el partido más leal al gobierno. Creo que eso le hace bien a este conjunto heterogéneo de partidos, le hace bien al sostén político del gobierno. En general, al menos yo, prefiero no opinar de las diferencias que cada uno de los partidos que integramos el oficialismo tenga en su interior.

—Esta discusión sobre la lealtad ha estado en boca principalmente por la acusación constitucional. ¿Cree que esa votación va a ser, de alguna manera, un test de lealtad hacia el presidente y el gobierno?

—Creo que en la acusación constitucional vamos a ver qué parlamentarios van a rendir honores al juramento o promesa de respetar la Constitución y las leyes, más que una lealtad al gobierno. En ese sentido, al menos yo, no me pierdo un segundo. Yo juré respetar la Constitución y las leyes en el ejercicio de mi cargo y eso es lo que voy a hacer el día que vote la acusación constitucional.

—¿Qué pasaría en el oficialismo y en el gobierno si hay parlamentarios oficialistas que, a juicio de la calificación que usted le da, no son leales con la Constitución?

—La Constitución lo que hace es marcar las líneas de la cancha de juego, por así decirlo. Y esas líneas las ha fijado la ciudadanía. Cuando un parlamentario se salta esas reglas del juego, lo que hace es una afrenta en contra de los ciudadanos. Por tanto, cuando hay una actuación que constituye una afrenta en contra de los propios ciudadanos, a mí me parece que hay diferencias de fondo que, a mi juicio, son insoslayables.

—Pero lo que uno ve de la ciudadanía es que está de acuerdo con esta acusación: las encuestas muestran un amplio margen amplio a favor.

—Yo lo interpreto como que la ciudadanía está de acuerdo con terminar con una ley de rebaja de condenas que permite liberar a violadores y abusadores de menores.

—La pregunta de las encuestas es si está de acuerdo o no con que el ministro salga del gobierno, y la gente dice estar de acuerdo.

—Insisto: interpreto esos números como un legítimo interés ciudadano de que aquí el Estado no puede permitir, por un entramado de reglas odiosas, la liberación de violadores o abusadores de menores. Así al menos los interpreto yo, y creo que la respuesta política del gobierno en esta materia está siendo consistente.

Educación: “Proteger a los menores de la instrumentalización política y criminal”

—Hoy la Comisión de Educación de la Cámara discutió el proyecto que regula a los apoderados ¿Qué se busca con esta iniciativa y cómo conversa con el resto de la agenda del gobierno en educación este proyecto?

—El Gobierno considera, al igual que nosotros, que los apoderados tienen un rol fundamental durante el proceso formativo. Debemos proteger a los menores de su instrumentalización política o criminal y, adicionalmente, con la exclusión de la violencia en la escuela.

¿Qué hace este proyecto? Aspira a regular la figura de los apoderados para que quienes la desempeñen sean el padre o la madre, o el tutor o cuidador legal, con el objetivo de impedir que personas ajenas al vínculo o al núcleo familiar puedan constituirse como apoderados y terminar instrumentalizando criminal o políticamente a los menores.

—¿Qué situaciones vendría a corregir?

—Hace pocos días, en el Liceo Barros Borgoño, hubo —entiendo— una riña al interior de la escuela, en la que unos menores habrían tenido problemas o violencia al interior de los baños. Hace pocos días, en la comuna de Lota, hubo también una riña en la que se vieron involucrados apoderados. Este tema, que hoy no está resuelto en Chile en términos de regulación, es necesario ordenarlo a través del rol de los apoderados, y en eso este proyecto puede marcar la diferencia.

—¿Qué rol juega el Gobierno en esta iniciativa?

—El Gobierno va a indicar este proyecto, es decir, le va a agregar algunos elementos que a nuestro juicio son cruciales y que pronto podrán ser noticia, pero que van en el mismo sentido: fortalecer la participación de la familia y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos durante el proceso formativo, proteger a los menores de la instrumentalización política y criminal, y contribuir a excluir la violencia de los establecimientos educacionales.