La controversia se suma al conflicto histórico por la soberanía del archipiélago y a las acciones de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

El gobierno de Javier Milei cuestionó la visita oficial de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, a las islas Malvinas y Georgias del Sur, y calificó sus actividades como una “provocación” en medio de la histórica disputa territorial entre Argentina y Reino Unido.

El reclamo de Buenos Aires también se produce mientras impulsa acciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que busca desarrollar la explotación de hidrocarburos en la zona.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina manifestó su rechazo a la presencia de la integrante de la familia real británica en los archipiélagos, que considera territorios bajo ocupación del Reino Unido.

La cartera vinculó el viaje con las iniciativas británicas para avanzar en la extracción de petróleo y sostuvo: “Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”.

La princesa Ana llegó el lunes 9 de noviembre y permanecerá en las islas hasta el viernes 20, con una agenda que incluye encuentros con residentes y actividades relacionadas con su labor como patrona del South Georgia Heritage Trust, entidad dedicada a la protección del patrimonio y el medioambiente de Georgias del Sur.

Según explicó la Cancillería, Argentina también inició un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y solicitó medidas urgentes al tribunal. Sin embargo, antes de pronunciarse sobre las solicitudes, el organismo deberá determinar si tiene competencia para intervenir en la controversia.

“La República Argentina llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización”, señaló el comunicado.