Desde Asia, la senadora aseguró desconocer “el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción” y que espera que “sea esclarecido a la brevedad posible”.

Desde Asia, la senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) abordó el retiro de su permiso constitucional, lo que implicó la falsificación de su firma, para ausentarse del país al ser parte de la comitiva que acompaña al presidente José Antonio Kast en su gira presidencial.

Además, recalcó que no autorizó y tampoco solicitó que se dejara sin efecto dicha autorización que tuvo que presentar ante el Senado antes de partir.

“En medio de la gira presidencial en Asia, tomé conocimiento que el permiso constitucional que había solicitado oportunamente y que había sido conocido y aprobado por la sala del Senado, había sido retirado”, señaló la parlamentaria.

Junto con eso, agregó, “quiero señalar que en ningún momento yo solicité y menos autoricé el retiro de ese permiso“.

“Desconozco el formato y el procedimiento que se utilizó para la adopción de esa acción. Y espero que esto sea esclarecido sin duda a la brevedad posible”, sentenció.

De momento se conoce que fue el senador Juan Luis Castro (PS) el que gestionó el retiro del permiso tanto de la senadora Órdenes como de Fidel Espinoza (PS), quienes se encuentran actualmente en Asia.

En las últimas horas se presentó una querella criminal contra Castro, con la cual se busca esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el presidente del PPD, Raúl Soto, señaló en T13 Radio, sobre el rol del socialista en lo ocurrido, que “entiendo que fue el jefe del comité quien solicitó ese retiro constitucional y quien no habría solicitado las autorizaciones y permisos correspondientes. Por lo tanto, evidentemente que está involucrado directa o indirectamente”.